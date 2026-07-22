معاون وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مراسم بزرگداشت پنجاهمین سالگرد پیمان مودت و همکاری در جنوب شرق آسیا شرکت خواهد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سعید خطیب زاده، معاون محترم وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مراسم بزرگداشت پنجاهمین سالگرد پیمان مودت و همکاری در جنوب شرق آسیا شرکت خواهد کرد.

حضور نماینده جمهوری اسلامی ایران در این نشست در راستای سیاست گسترش همکاری با کشور‌های عضو اتحادیه کشور‌های جنوب شرق آسیا (آسه آن) و حمایت از چندجانبه گرایی، احترام به حقوق بین الملل، و تقویت گفت‌و‌گو‌های منطقه‌ای انجام می‎شود.

این پیمان یکی از مهمترین چهارچوب‌های منطقه‌ای برای ترویج اعتمادسازی، همکاری و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است و بر تداوم تعامل سازنده با کشور‌های عضو آسه آن تاکید دارد.

جمهوری اسلامی ایران که از سال ۲۰۱۸ به پیمان مودت و همکاری آسه آن پیوسته است. مراسم پنجاهمین سالگرد پیمان مودت و همکاری با حضور وزیران امور خارجه کشور‌های عضو آسه آن، کشور‌های عضو این پیمان و شرکای گفت وگوی آسه آن ۲ مرداد ۱۴۰۵ در مانیل، پایتخت فیلیپین، برگزار خواهد شد و به بررسی چشم انداز همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی در راستای صلح، ثبات و توسعه پایدار اختصاص دارد.