به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، در راستای اجرای آیین نامه خدمات فوریت‌های اجتماعی و با هدف توسعه همکاری‌های بین بخشی در حوزه پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، تفاهم نامه همکاری میان اداره بهزیستی شهرستان لامرد با محوریت مرکز اورژانس اجتماعی (۱۲۳) و شهرداری لامرد به امضا رسید.

این تفاهم نامه با هدف تقویت حمایت‌های اجتماعی از افراد در معرض آسیب و آسیب دیدگان اجتماعی، افزایش اثربخشی خدمات تخصصی و مداخله‌ای، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک و تسهیل دسترسی جامعه هدف به خدمات مورد نیاز منعقد شده است.

بر اساس این تفاهم نامه، شهرداری لامرد در زمینه شناسایی و معرفی افراد و خانواده‌های در معرض آسیب اجتماعی به مرکز اورژانس اجتماعی (۱۲۳)، اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی، آگاه‌سازی عمومی و بهره گیری از ظرفیت فضا‌های فرهنگی و اجتماعی شهرداری برای اجرای برنامه‌های مشترک با بهزیستی همکاری خواهد کرد.

شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.