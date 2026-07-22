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تفاهم نامه همکاری میان بهزیستی شهرستان لامرد با محوریت مرکز اورژانس اجتماعی و شهرداری لامرد به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، در راستای اجرای آیین نامه خدمات فوریتهای اجتماعی و با هدف توسعه همکاریهای بین بخشی در حوزه پیشگیری، کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی، تفاهم نامه همکاری میان اداره بهزیستی شهرستان لامرد با محوریت مرکز اورژانس اجتماعی (۱۲۳) و شهرداری لامرد به امضا رسید.
این تفاهم نامه با هدف تقویت حمایتهای اجتماعی از افراد در معرض آسیب و آسیب دیدگان اجتماعی، افزایش اثربخشی خدمات تخصصی و مداخلهای، بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک و تسهیل دسترسی جامعه هدف به خدمات مورد نیاز منعقد شده است.
بر اساس این تفاهم نامه، شهرداری لامرد در زمینه شناسایی و معرفی افراد و خانوادههای در معرض آسیب اجتماعی به مرکز اورژانس اجتماعی (۱۲۳)، اجرای برنامههای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی، آگاهسازی عمومی و بهره گیری از ظرفیت فضاهای فرهنگی و اجتماعی شهرداری برای اجرای برنامههای مشترک با بهزیستی همکاری خواهد کرد.
شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.