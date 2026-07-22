به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، محسن وزیری رییس اداره خدمات اجتماعی پالایشگاه نفت آبادان در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صداوسیمای مرکز ابادان گفت: از بین ۳ گزینه سرمربی گری برای تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان و باتوجه به ساختار فنی تیم و به منظور حرکت برای کسب عنوان قهرمانی، علی آرزومندی به عنوان سرمربی این تیم انتخاب شد.

وی افزود: به این ترتیب فصل جدید لیگ برتر را با علی آرزومندی با سابقه ای پربار در تیم‌های مختلف بسکتبال کشور آغاز می کنیم.

محسن وزیری همچنین از تلاش‌های ارزنده هماد سامری سرمربی پیشین این تیم تشکر و قدردانی کرد.