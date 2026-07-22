پخش زنده
امروز: -
رئیس خانه معدن، در نامهای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، بر ضرورت اجرای سیاستهای بودجهای بخش معدن بر پایه گفتوگو و اجماع با بخش خصوصی تأکید کرد و نسبت به تبعات تحمیل هزینههای غیرکارشناسی بر بنگاههای تولیدی هشدار داد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا بهرامن، با ارسال نامهای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در تدوین سیاستهای بودجهای بخش معدن شد.
وی در این نامه با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور، تأکید کرد که اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به تصمیماتی نیاز دارد که میان تولید، سرمایهگذاری و تأمین منابع عمومی تعادل برقرار کند. بهرامن تصریح کرد که این تصمیمات نباید به مانعی بر سر راه تولید تبدیل شوند، بلکه باید زمینهساز رشد پایدار اقتصاد ملی باشند.
رئیس خانه معدن ایران، در ادامه با تأکید بر رویکرد «حکمرانی مشارکتی»، افزود: درآمدهای پایدار دولت، نه از مسیر تحمیل هزینههای اضافی بر بنگاهها، بلکه در گرو رونق تولید، تداوم سرمایهگذاری، حفظ اشتغال و افزایش بهرهوری محقق خواهد شد.
به گفته وی، هر گونه سیاستگذاریِ یکجانبه که به تضعیف رقابتپذیری بخش معدن بینجامد، در بلندمدت منابع عمومی را نیز با مخاطره مواجه خواهد کرد.
بهرامن در بخش دیگری از این نامه، بر ایجاد توازن میان تأمین منابع عمومی، مدیریت ناترازی انرژی، صیانت از تولید و ارتقای رقابتپذیری تأکید کرد و افزود: «توسعه پایدار اقتصاد کشور، تنها از مسیر تعامل مستمر دولت و بخش خصوصی و تقویت جایگاه قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید امکانپذیر است.»
این پیشنهاد در حالی مطرح میشود که فعالان بخش معدن، گفتوگوهای کارشناسی با دولت را کلید عبور از چالشهای پیشروی تولید و تأمین مالی پایدار میدانند و بر ضرورت اجماعسازی در تصمیمات کلان بودجهای تأکید ویژه دارند.