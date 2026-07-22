فرماندار دهلران در نشست ستاد اربعین، از برپایی ۹۰ موکب در این شهرستان برای خدمات‌رسانی به زوار اریعین حسینی خبر داد و گفت: ۱۳ کمیته وظیفه پذیرایی از زوار را برعهده دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مراد یگانه با اشاره به خدمات‌رسانی۹۰ موکب به زائران اباعبدالله الحسین (ع) در دهلران، اظهار کرد: گشایش مرز چیلات، فرصتی برای خدمت به زوار و نیز شکوفایی اقتصادی است؛ بنابراین ایمن‌سازی مسیر‌های تردد در محور‌های مواصلاتی به مرز‌های چیلات و مهران ضروری است که خوشبختانه اقدامات مثبت و چشمگیری در این خصوص انجام گرفته است.

وی اضافه کرد: اصلاح دو نقطه پرخطر و حادثه‌خیز سنگر نادر و نصریان به طول ۶ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان آماده بهره‌برداری است.

فرماندار دهلران به گشایش مسیر جدید تردد زوار به عتبات عالیات در این شهرستان اشاره کرد و افزود: امسال مردم دهلران علاوه بر مواکب بین راهی و موکب مرکزی شهر؛ در محل پایانه و مرز چیلات نیز میزبان و خادم زوار اربعین حسینی خواهند بود.

در پایان این نشست مسئولان موکب‌ها و کمیته‌های ۱۳ گانه؛ به منظور خدمات‌رسانی مطلوب و رفع مشکلات سال‌های گذشته به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

موکب‌های دهلران از ۵ تا ۱۵ مرداد، آماده پذیرایی و خدمات‌رسانی به زوار خواهند بود.