معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان از ترمیم و روکش‌آسفالت ۲ محور روستایی در شهرستان‌های املش و فومن با ۱۱۵ میلیارد ریال اعتبار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مهدی علی‌اکبری معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان گفت: عملیات ترمیم و روکش‌آسفالت ۲ راه روستایی در شهرستان‌های املش و فومن با ۱۱۵ میلیارد ریال هزینه در دست اجراست.

وی هدف از اجرای این طرح‌ها را ارتقای سطح ایمنی، بهبود کیفیت تردد و افزایش رفاه ساکنان مناطق روستایی عنوان کرد و افزود: عملیات ترمیم و روکش آسفالت محور روستایی گوشکور در بخش رانکوه شهرستان املش به طول حدود هزار متر و اعتبار ۵۵ میلیارد ریال در دست اجرا است.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان گفت: همزمان با اجرای این طرح، عملیات روکش‌آسفالت راه روستایی مخسر به گیگاسر در شهرستان فومن هم با طول هزار و ۵۰۰ متر با تخصیص ۶۰ میلیارد ریال اعتبار نیز آغاز شده است.

علی‌اکبری با اشاره به اولویت‌بندی آسفالت محور‌های روستایی در برنامه‌های عمرانی گیلان، افزود: به دلیل نقش راه‌های روستایی در توسعه اقتصادی، دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و رونق معیشت کشاورزان، این اداره کل با بهره‌گیری از توان پیمانکاران بومی و نظارت مستمر کارشناسان فنی، اجرای این طرح‌ها را در کمترین زمان ممکن و با رعایت کامل استاندارد‌های فنی اجرا می‌کند.