کشف ۳۱ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در بوشهر
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: در اجرای رزمایش استانی طرح «مهتاب»، ۳۱ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز کشف و جمعآوری شد و ۱۱۵ کیلووات بار به شبکه برق استان بازگشت.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، غلامرضا حشمتی با تشریح نتایج اجرای رزمایش استانی طرح «مهتاب» اظهار کرد: این طرح با هدف مقابله با استفاده غیرمجاز از برق، کاهش تلفات شبکه و صیانت از حقوق مشترکان اجرا شد که در جریان آن ۳۱ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و جمعآوری و ۱۱۵ کیلووات به شبکه برق استان بازگردانده شد.
وی افزود: در این رزمایش همچنین ۸ مورد انشعاب برق غیرمجاز جمعآوری و چهار مورد انشعاب غیرمجاز نیز به انشعاب دائم یا موقت تبدیل و همچنین چهار دستگاه شمارشگر موقت برق برای مشترکان نصب و ۴۱ متر کابل غیرمجاز از شبکه جمعآوری شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر ادامه داد: در بخش ساماندهی شبکه نیز، ۷۱ دستگاه کنتور معیوب تعویض و در مجموع ۸۷۱ هزار و ۹۹۱ کیلوواتساعت انرژی احیا شد که نقش مهمی در کاهش هدررفت انرژی، جلوگیری از تلفات و افزایش پایداری شبکه برق استان دارد.
وی بیان کرد: در قالب این رزمایش همچنین از ۸۷ مشترک شامل مساجد و مراکز فرهنگی بازدید شد و ۲۴ انشعاب ستونی نیز در انتظار نصب قرار دارد.
حشمتی با تأکید بر استمرار اجرای طرح «مهتاب»، یادآور شد: شناسایی و برخورد با استفادهکنندگان غیرمجاز از برق و مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، علاوه بر حفظ حقوق مشترکان، موجب افزایش قابلیت اطمینان شبکه توزیع، کاهش خاموشیهای ناخواسته و مدیریت بهتر مصرف برق بهویژه در دوره اوج بار میشود.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه استفاده غیرمجاز از برق یا فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی شرکت توزیع نیروی برق اطلاعرسانی کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر تصریح کرد: مشارکت مردم در شناسایی این تخلفات، نقش مؤثری در حفظ پایداری شبکه و تأمین برق پایدار برای همه مشترکان دارد.