کشف ۳۱ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در بوشهر

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: در اجرای رزمایش استانی طرح «مهتاب»، ۳۱ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز کشف و جمع‌آوری شد و ۱۱۵ کیلووات بار به شبکه برق استان بازگشت.