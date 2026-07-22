به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، پوستر نمایش عاشورایی «در آغوش خورشید» با حضور حجت‌الاسلام تقی‌پور امام جمعه، مرادی فرماندار و رؤسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و تبلیغات اسلامی در مسجد حضرت فاطمه الزهرا (س) فریدونکنار رونمایی شد.

در این مراسم، مسئولان از تلاش‌های گروه تئاتر آیینی «یاس» تقدیر کرده و تولید آثار فاخر دینی را مؤثر در ترویج فرهنگ عاشورا دانستند.

نمایش «در آغوش خورشید» به کارگردانی امیر امیرنیا و تهیه‌کنندگی حمیدرضا بصیر، تازه‌ترین اثر گروه تئاتر آیینی «یاس» است که از ۵ مردادماه تا شب اربعین حسینی، هر شب پس از نماز مغرب و عشاء در کربلای معلی، عمود ۱۰۸۶، موکب مع‌الامام‌المنصور اجرا خواهد شد.

در پایان، مسئولان بر تداوم حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری فاخر در شهرستان تأکید کردند.

گروه تئاتر آیینی «یاس» فریدون کنار، به عنوان یکی از گروه‌های شاخص و موفق کشور، با بهره‌گیری از بیش از ۶۰ بازیگر و عوامل، در حال آماده‌سازی نمایش «در آغوش خورشید» است. رونمایی از پوستر این اثر، آغاز رسمی معرفی یکی از بزرگ‌ترین تولیدات نمایشی آیینی کشور به شمار می‌رود.