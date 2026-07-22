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مرکز فرهنگی هنری دانشآموز شهید «پارسا مختارینسب» در شهر توره افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مرکز فرهنگی هنری دانشآموز شهید «پارسا مختارینسب» در شهر توره افتتاح شد.
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در پی شهادت قائد شهید امت و فرماندهان و دانشمندان جبهه مقاومت پویش مردمی «خونخواهی امام شهید» با هدف ایجاد هزینه سنگین برای دشمن، در تفرش آغاز شد.
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در جلسه ستاد اربعین شهرستان تفرش میقانی فرماندار با اشاره به شرایط خاص کشوربر همافزایی بیش از پیش دستگاههای اجرایی و مشارکت خیرین در برگزاری مراسم اربعین و رپایی موکبهای خدمات رسانی تاکید کرد و گفت با همدلی بیشتر باید اربعین امسال پر شورتر از هر سال برگزار شود.
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جلسه هماهنگی برگزاری اردوی جهادی دندانپزشکی در شهرستان تفرش با هدف هماهنگی بیشتر برای حضور تیمها دندانپزشکی و ارائه خدمات به مردم برگزار و مقرر شد اطلاع رسانی و اقدامات مناسب انجام شود.