در نشستی با حضور معاون صدا، مدیر رادیو ورزش، گویندگان، کارشناسان و پیشکسوتان رادیو ورزش و مدیران گروه‌های این شبکه، راهکار‌های پیشرانی رادیو ورزش، تقویت نقش مرجعیت رسانه‌ای این شبکه و بهره‌گیری از ظرفیت پیشکسوتان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نشست شورای تخصصی ورزش با هدف هم‌افزایی و ارتقای کیفی برنامه‌سازی ورزش با حضور احمد پهلوانیان معاون صدا، علی‌اصغر احمدی مدیر رادیو ورزش، ابوذر ابراهیم مدیر روابط عمومی معاونت صدا، گویندگان، کارشناسان، پیشکسوتان و مدیران گروه‌های رادیو ورزش برگزار شد.

احمد پهلوانیان با اشاره به ضرورت تقویت جایگاه رادیو ورزش و نقش نهادی این شبکه در عرصه ورزش اظهار کرد: پیشرانی رادیو ورزش، به معنای پیشرانی ورزش کشور است.

وی افزود: رسانه نباید صرفاً بازتاب‌دهنده رویداد‌ها باشد، بلکه باید به عنوان یک نهاد اجتماعی در مسیر تصمیم‌سازی، جریان‌سازی و هدایت افکار عمومی نقش‌آفرینی کند.

احمد پهلوانیان ادامه داد: امروز بخشی از فضای رسانه‌ای در اختیار رسانه‌های زردی قرار گرفته که با حاشیه‌سازی، دعوا‌های ساختگی و محتوای سطحی به دنبال دیده شدن هستند، اما رسانه اثرگذار بر پایه هویت، اعتبار، دانش و تولید محتوای اصیل شکل می‌گیرد.

معاون صدا با بیان اینکه رادیو ورزش از ظرفیت بالایی برای جریان‌سازی در عرصه ورزش برخوردار است، خاطرنشان کرد: رسانه زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند که در کنار اطلاع‌رسانی، در تصمیم‌سازی و جهت‌دهی به افکار عمومی نیز اثرگذار باشد.

رادیو ورزش باید با اتکا به تحلیل‌های کارشناسی، نگاه حرفه‌ای و محتوای عمیق، مرجع قابل اعتماد جامعه ورزش و مخاطبان باشد.

پهلوانیان ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری به حضور فعال و اندیشه‌ورز رسانه‌های تخصصی نیاز داریم و رادیو ورزش باید در مسیر تبیین، تحلیل و ارتقای فرهنگ ورزش حرکت کند و با حفظ هویت حرفه‌ای خود، الگویی برای رسانه‌های تخصصی کشور باشد.

معاون صدا با تأکید بر اینکه مرجعیت رسانه‌ای بدون آگاهی و تجربه به دست نمی‌آید، گفت: پیشکسوتان سرمایه‌های ارزشمند رادیو ورزش هستند و اگر این شبکه بخواهد نقش پیشران خود را در ورزش کشور ایفا کند، باید بیش از گذشته از دانش و تجربه آنان بهره بگیرد.

وی همچنین با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت پیشکسوتان افزود: دانش و تجربه‌ای که در طول سال‌ها فعالیت حرفه‌ای این سرمایه‌های ارزشمند شکل گرفته، پشتوانه‌ای برای ارتقای کیفیت برنامه‌های رادیو ورزش است و باید از این گنجینه ارزشمند در تولید محتوا، تربیت نسل جدید برنامه‌سازان و تقویت مرجعیت رسانه‌ای این شبکه بیش از گذشته استفاده شود.

پهلوانیان همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های نوین رسانه‌ای تأکید کرد و افزود: لازم است برخی برنامه‌های رادیو ورزش در قالب‌های تصویری نیز تولید شوند تا دامنه تأثیرگذاری این رسانه افزایش یابد.

علی اصغر احمدی مدیر رادیو ورزش در بخشی از این نشست گفت: یکی از اصول بنیادین ما در شبکه رادیویی ورزش، تکریم و بهره‌مندی حداکثری از گنجینه تجربیات پیشکسوتان این حوزه است؛ چرا که باور داریم در شبکه‌های تخصصی، پیشکسوتان به مثابه ستون‌های استوار رادیو عمل می‌کنند. تداوم و تعالی رادیو ورزش، در گرو پیوند میان دانش پیشکسوتان و خلاقیت نسل جوان است و از این رو، همواره تلاش ما بر بسترسازی برای بهره‌مندی از خرد آنان در تمامی مراحل سیاست‌گذاری و برنامه‌سازی استوار بوده است.

وی ادامه داد: در همین راستا و با بهره بردن از حضور جمعی از متخصصان و صاحب‌نظران پیشکسوت در این شورا، یکی از محور‌های اصلی و اولویت‌دار ما در دوره پیش رو، توسعه و پیگیری مباحث آموزشی است.

هدف‌گذاری نهایی این شورا، انتقال دانش تجربی و ارتقای سطح تخصصی تیم‌های تولیدی است تا ضمن بهره‌گیری از این ظرفیت کم‌نظیر، شاهد استاندارد‌های نوین اطلاع‌رسانی در فضای رسانه‌ای ورزش باشیم.

در بخشی از این جلسه پیشکسوتان رادیو ورزش نظرات‌شان را درباره برنامه‌سازی ارائه کردند.