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دوازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی با حضور نخبگان نوجوان از شهرستانهای شمال آذربایجان غربی در خوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شهرستان خوی میزبان دوازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی در مرحله استانی شد. این رویداد علمی که با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای نوپا و تبدیل ایدههای پژوهشی به کارآفرینی دیجیتال برگزار میشود، میزبان نخبگان نوجوان از شهرستانهای مختلف شمال آذربایجان غربی است.
آیین افتتاحیه این جشنواره در فضای پرشور و با حضور مدیران ارشد آموزش و پرورش و جمع کثیری از دانشآموزان برگزار شد.
نوشاد ابراهیمی، معاون استانی آموزش و پرورش، درآین افتتاحیه این جشنواره گفت: در این ایام با اشاره به راهبرد «کشف نخبگان»، هدف از برگزاری این رقابتها را شناسایی دقیق استعدادها و ایجاد بستری برای رقابت سالم میان دانشآموزان عنوان کرد؛ و افزود که مشارکت گسترده دانشآموزان در این دوره، نشاندهنده پتانسیل بالای پژوهشی و اشتیاق نسل جدید برای تولید دانش است.
علیاکبر فتحعلیلو، مدیر آموزش و پرورش شهرستان خوی، میزبانی از این جشنواره را فرصتی برای تجلی شکوه علم و هیجان دانش در قلب شمال استان دانست و اشاره کرد که این رویداد، محفلی برای تبادل تجربه و ایجاد یک شبکه خلاق میان نخبگان نوجوان است تا ایدههایشان را در محیطی پویا به نمایش بگذارند.
در این مرحله از جشنواره، بیش از ۴۰ گروه دانشآموزی در محورهای تخصصی نظیر «مناظره علمی»، «ادبیات» و «علوم آزمایشگاهی» به رقابت میپردازند.
دانشآموزانی از شهرستانهای مختلف شمال استان با طرحهای نوآورانه در این رقابتها حضور دارند تا با ارائه دستاوردهای پژوهشی خود، مسیر تبدیل ایدههای روی کاغذ به محصولات کارآفرینهای را طی کنند.