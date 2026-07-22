

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی خراسان‌جنوبی از صدور بیش از ۷ هزار گذرنامه از ابتدای تیرماه تاکنون در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: این آمار در مقایسه با ۱۲ هزار گذرنامه کل سال گذشته، نشان‌دهنده استقبال گسترده و اقدام به‌موقع هم‌استانی‌ها است.

سردار شجاعی‌نسب با اشاره به اجرای طرح‌های منسجم امنیتی و ترافیکی در ایام اربعین حسینی، از آمادگی کامل پلیس برای خدمت‌رسانی به زائران خبر داد و افزود: با اتخاذ تمهیدات لازم، هیچ‌گونه دغدغه‌ای برای صدور گذرنامه وجود ندارد و زائران می‌توانند از طریق سامانه «پلیس من» نسبت به درخواست آن اقدام کنند و گذرنامه حداکثر ظرف مدت یک هفته به دست آنان خواهد رسید.

وی با تأکید بر اینکه تأمین امنیت زائران و مدیریت تردد در جاده‌های طولانی استان از برنامه‌های محوری پلیس است، گفت: با پیش‌بینی طرح‌های منسجم و تشدید گشت‌های انتظامی در محور‌های مواصلاتی، فضای امنی برای تردد زائران ایرانی و اتباع غیرایرانی که از خراسان جنوبی عبور می‌کنند، ایجاد شده است، همچنین همکاری با مواکب و سایر سازمان‌های خدمت‌رسان به طور مستمر در دستور کار قرار دارد.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی افزود: با توجه به طولانی بودن مسیر‌های استان، خستگی و خواب‌آلودگی به ویژه در زمان بازگشت از سفر زیارتی کربلای معلی، همچنان یکی از مخاطرات اصلی است؛ لذا از زائران تقاضا داریم با مدیریت زمان و استراحت کافی در طول مسیر، سفری ایمن را برای خود و خانواده‌شان رقم بزنند.

سردار شجاعی نسب گفت: تمامی زائران، حتی نوزادان، ملزم به داشتن گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار هستند، گذرنامه‌های زیارتی با اعتبار ۵ ساله صادر می‌شوند و پدران می‌توانند برای فرزندان زیر ۱۸ سال خود درخواست گذرنامه کنند؛ همچنین افراد بالای ۱۸ سال که خدمت سربازی را سپری کرده‌اند، حتماً باید دارای کارت هوشمند پایان خدمت باشند.

وی افزود: کارکنان ادارات گذرنامه در بیرجند و شهرستان‌ها آماده پاسخگویی به هرگونه ابهام زائران هستند.