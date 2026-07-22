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مرکز مدیریت راههای کشور از آغاز اعمال محدودیتهای ترافیکی در محورهای مواصلاتی کشور از ظهر امروز، چهارشنبه ۳۱ تیرماه خبر داد. این محدودیتها که تا صبح شنبه، سوم مردادماه ادامه دارد، با هدف مدیریت حجم ترددها در آستانه سفرهای اربعین و ترافیک تعطیلات، در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه اجرایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اطلاعیه مرکز مدیریت راههای کشور، از ساعت ۱۲ امروز چهارشنبه، تردد تمامی موتورسیکلتها (بهاستثنای نیروهای امدادی و انتظامی) در محورهای پرتردد کشور از جمله کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و مسیر تهران - سمنان - مشهد بهصورت رفت و برگشت ممنوع است.
جزئیات محدودیت در محورهای پرتردد:
محور کرج - چالوس:
تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت کماکان ممنوع است.
جمعه دوم مرداد: از ساعت ۱۴ محدودیت تردد از ابتدای آزادراه تهران-شمال به مقصد چالوس اعمال شده و از ساعت ۱۵، مسیر از پل زنگوله بهطور کامل مسدود میشود. از ساعت ۱۶، مسیر مرزنآباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یکطرفه خواهد شد.
پلیس راه در صورت افزایش حجم تردد، محدودیت یکطرفه مقطعی را در سایر ساعات نیز اعمال خواهد کرد. تردد محلی در مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا پل زنگوله مجاز است، اما در ساعات ممنوعیت، حرکت از میدان امیرکبیر به سمت چالوس برای خودروهای غیرمحلی ممنوع خواهد بود.
محور هراز:
تردد تمامی تریلرها ممنوع است.
تردد کامیون و کامیونت (بهجز حاملان سوخت و مواد فاسدشدنی) از ساعت ۱۲ تا ۲۴ امروز چهارشنبه و همچنین در روزهای پنجشنبه و جمعه (یکم و دوم مرداد) از ساعت ۸ تا ۲۴ ممنوع است.
بر اساس صلاحدید پلیس، امکان اعمال محدودیت یکطرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان در روزهای جمعه و شنبه وجود دارد.
محور فشم:
علاوه بر محورهای اصلی، محدودیت ترافیکی در محور فشم نیز اعمال میشود؛ بر این اساس، تردد از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز جمعه دوم مردادماه، از محدوده پل حاجیآباد (پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم یکطرفه خواهد بود.
توصیه به مسافران:
مرکز مدیریت راهها با تأکید بر اینکه پایان طرح در صورت کاهش حجم ترافیک ممکن است زودتر از زمان مقرر اعلام شود، از تمامی هموطنان و زائران اربعین خواست پیش از آغاز سفر، با سامانه ۱۴۱ تماس گرفته و از آخرین وضعیت ترافیکی محورها آگاه شوند تا از بروز ترافیکهای سنگین و بلاتکلیفی در محورها جلوگیری شود.