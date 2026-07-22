به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس شورای فرهنگ عمومی استان قم با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی، گفت: اختلاف‌نظر‌ها نباید به جامعه کشیده شود، چرا که دشمن از اختلافات داخلی سوءاستفاده می‌کند و حفظ انسجام ملی از مهم‌ترین نیاز‌های امروز کشور است.

آیت‌الله سیدمحمد سعیدی، امام جمعه قم و رئیس شورای فرهنگ عمومی استان، با بیان اینکه دشمن به دنبال سواستفاده از اختلافات داخلی است، به توصیه موکد رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص پرهیز از تنازع و حفظ وحدت، همدلی و اسنجام ملی اشاره کرد و گفت: اگر موضع‌گیری‌ها با هدف امر به معروف و نهی از منکر انجام می‌شود، نباید به تضعیف کشور و مسئولان منجر شود و اختلاف‌نظر‌ها باید در چارچوب جلسات مسئولان حل‌وفصل شود.