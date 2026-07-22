به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان کلات در بازدید از مرکز خرید گندم و بررسی روند خرید این محصول گفت: با توجه به افزایش قیمت جو و نهاده‌های دامی و همچنین تداوم چند سال خشکسالی، بسیاری از کشاورزان گندم تولیدی خود را برای تأمین خوراک دام و ذخیره بذر مورد نیاز سال آینده نگهداری می‌کنند.

مجید بهشتی‌قله‌زو افزود: اقتصاد دام‌ محور شهرستان و همچنین خرده‌مالکی باعث شده است کشاورزان بخش قابل توجهی از محصول گندم خود را برای تأمین نیاز‌های خود نگه دارند و کمتر به مراکز خرید تضمینی تحویل دهند.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۱۰ تن گندم از کشاورزان شهرستان خریداری شده است و تلاش می‌شود روند خرید تضمینی محصول با جدیت ادامه پیدا کند.

بهشتی‌قله‌زو همچنین تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران را یکی دیگر از عوامل کاهش استقبال کشاورزان دانست و گفت: کشاورزان خرده‌مالک برای تأمین هزینه‌های زندگی و تولید به درآمد حاصل از فروش گندم نیاز دارند و تسویه سریع مطالبات می‌تواند در افزایش رغبت آنان برای تحویل محصول به مراکز خرید تضمینی مؤثر باشد.