پخش زنده
امروز: -
با مشارکت جوامع محلی و برنامههای تکثیر، جمعیت تمساح پوزهکوتاه ایرانی (گاندو) در سیستان و بلوچستان از ۵۰ سر به بیش از ۶۰۰ سر افزایش یافت.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان با اعلام خروج گونه ارزشمند «گاندو» از وضعیت قرمز انقراض، این موفقیت را الگویی ملی در حوزه حفاظت از تنوع زیستی خواند.
الهام آبتین وضعیت جمعیتی این گونه را در سالهای گذشته بحرانی دانست و افزود: در حالی که در نخستین سرشماریها، جمعیت گاندوها در جنوب استان بین ۲۰ تا ۵۰ سر تخمین زده میشد، اکنون با اقدامات حفاظتی، تعداد آنها در عرصههای طبیعی به بیش از ۶۰۰ سر رسیده است
وی نقش جوامع محلی در شهرستانهای دشتیاری، سرباز و چابهار را در این دستاورد کلیدی ارزیابی کرد و گفت: تغییر نگرش مردم بومی و تبدیل شدن آنان به حافظان اصلی گاندو در برکهها و سدهایی نظیر «پیشین» و «زیردان»، بزرگترین سرمایه برای بقای این گونه در زیستگاههای اصلیاش بوده است.
مدیرکل محیط زیست استان با اشاره به نقش مراکز تکثیر در پشتیبانی از جمعیت وحشی، خاطرنشان کرد: علاوه بر جمعیت موجود در طبیعت، بیش از ۴۰۰ سر تمساح نیز در مراکز تکثیر نگهداری میشوند که به عنوان یک بانک ژنی قدرتمند، امکان احیا و ترمیم ذخایر طبیعی را در صورت بروز هرگونه تهدید زیستمحیطی فراهم میکنند.
آبتین در پایان تأکید کرد: ادامه این مسیر با محوریت تعامل با مردم، نویدبخش شکوفایی بیش از پیش تنوع زیستی در جنوب شرق کشور است و ثابت کرد که همزیستی مسالمتآمیز میان انسان و وحوش خطرناک، در سایه آگاهی و مشارکت عمومی ممکن است.