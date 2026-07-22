ساینا کریمی، ورزشکار پرافتخار روستای کرشت در شهرستان پردیس، با حضور در ترکیب تیم ملی تکواندو، موفق شد با کسب مدال برنز در تورنمنت جهانی تکواندو کره جنوبی، جایگاه سوم جهان را از آن خود کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ساینا کریمی، ورزشکار پرافتخار روستای کرشت، در ترکیب تیم ملی تکواندوی جمهوری اسلامی ایران، با حضور در تورنمنت جهانی تکواندو کره جنوبی موفق شد با درخشش در این رقابت‌ها، مدال برنز و عنوان سومی جهان را از آن خود کند.

ساینا کریمی در مسیر این افتخارآفرینی، با ارائه مبارزاتی درخشان برابر حریفانی از انگلستان، روسیه و چین به پیروزی رسید و پس از راهیابی به جمع چهار نفر برتر، در نهایت بر سکوی سوم جهان ایستاد و بار دیگر نام ایران، استان تهران، شهرستان پردیس و روستای کرشت را در عرصه بین‌المللی سربلند کرد.

این موفقیت ارزشمند، نشان‌دهنده ظرفیت، استعداد و پشتکار دختران ورزشکار منطقه و حاصل تلاش این ورزشکار، خانواده، مربیان و مجموعه ورزش شهرستان است.

شهرستان پردیس با جمعیتی بیش از ۵۰۰هزار نفر در شرق پایتخت قرار دارد.