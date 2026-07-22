مدیرکل کمیته امداد استان البرز از هم افزایی با خیرین و مراکز نیکوکاری برای اعزام زائران اربعین خبر داد و گفت: ۶۰۰ مددجوی البرزی به زیارت اربعین حسینی اعزام می شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، رضا البرزی مدیرکل کمیته امداد استان، از اجرای برنامه حمایتی اعزام مددجویان تحت حمایت به زیارت اربعین حسینی خبر داد و گفت: امسال زمینه حضور ۶۰۰ نفر از خانواده‌های تحت حمایت در این سفر معنوی فراهم شده است.

رضا البرزی با اشاره به اهمیت برنامه‌های فرهنگی و معنوی در مسیر توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت اظهار کرد: یکی از برنامه‌های فرهنگی کمیته امداد، فراهم سازی زمینه حضور مددجویان در مناسبت‌های مذهبی و زیارت عتبات عالیات است که در ایام اربعین حسینی نیز با حمایت این نهاد اجرایی میشود.

البرزی با بیان اینکه این اقدام به منظور تقویت نشاط معنوی، امیدآفرینی و ارتقای سرمایه‌های فرهنگی خانواده‌های تحت حمایت انجام می شود، خاطرنشان کرد: کمیته امداد تلاش دارد با اجرای برنامه‌های فرهنگی و زیارتی، زمینه بهره مندی هرچه بیشتر مددجویان از فرصت‌های معنوی را فراهم کرده و در کنار خدمات حمایتی و توانمندسازی، به ارتقای ابعاد فرهنگی و اعتقادی جامعه هدف نیز توجه ویژه داشته باشد.