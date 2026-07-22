رئیس جامعه هتلداران ایران با استقبال از انعقاد تفاهم‌نامه میان وزارت میراث‌فرهنگی و وزارت اقتصاد، این سند را یک نقطه عطف برای تثبیت جایگاه گردشگری به عنوان «پیشران اقتصادی» دانست که می‌تواند با کاهش موانع، تاب‌آوری فعالان این صنعت را در شرایط حساس کنونی افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار میز حمل و نقل و گردشگری خبرگزاری صدا و سیما، جمشید حمزه‌زاده با اشاره به برگزاری نشست مشترک مدیران ارشد دو وزارتخانه گفت: این تفاهم‌نامه فراتر از یک سند اداری، نقشه راهی برای هم‌افزایی دستگاه‌های اقتصادی با متولیان گردشگری است.

وی تصریح کرد که با آشنایی مستقیم مدیران اقتصادی کشور از دغدغه‌های فعالان گردشگری، این امید می‌رود که تصمیمات اتخاذ شده بر پایه شناخت دقیق از واقعیت‌های میدانی باشد.

حمزه‌زاده تأکید کرد که محوریت این تفاهم‌نامه بر کاهش موانعِ بازدارنده و ایجاد سازوکارهای حمایتی است که می‌تواند افق‌های جدیدی را برای توسعه پایدار گردشگری کشور بگشاید.

رئیس جامعه هتلداران ایران، ضمن قدردانی از پیگیری‌های وزیر میراث‌فرهنگی، این توافق را پاسخی به ضرورت پشتیبانی‌های هدفمند از صنعت گردشگری عنوان کرد.

وی اظهار داشت: در شرایطی که صنعت گردشگری با محدودیت‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند، این تفاهم‌نامه نشان‌دهنده تغییر نگاه دولت به این حوزه به عنوان یک بخش اثرگذار در اقتصاد ملی است.