به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی (ع) و گرامیداشت یاد امام شهیدمان مراسم سوگواری در حوزه علمیه آبادان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، به روایتی امروز سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع) است و مردم در آبادان و خرمشهر به همین مناسبت به سوگ نشستند.

مرزنشینان ولایتمدار و انقلابی و دین دار این خطه از کشور همچنین در سوگ مظلومیت این امام همام رخت عزا بر تن کردند و به مدح ایشان پرداختند.

مدیر حوزه علمیه آبادان، با تسلیت به مناسبت فرا رسیدن هفتم صفر سالروز شهادت امام حسن مجتبی گفت: مدرسان و سخنراناندر مراسم امروز، به تبیین فضایل امام حسن مجتبی (ع) و امام شهید پرداختند.

حجت‌الاسلام عسکری با تأکید بر لزوم بهره‌مندی از گفتار و رفتار امامان معصوم (ع) و رهبران دینی، افزود: یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های مشترک امام حسن مجتبی (ع) و امام شهید، روحیه کَرَم و دست‌ودلبازی است؛ خصوصیتی که جامعه امروز ما به‌شدت به آن نیاز دارد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت انجام تکالیف دینی به نحو احسن، ابراز امیدواری کرد که همگی رهروانی راستین در مسیر این بزرگان باشیم.