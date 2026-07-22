بازگشت ۵ هزار و ۳۸۰ مترمربع از اراضی ملی البرز به بیتالمال
مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری استان البرز، با اشاره به بازگشت ۵۳۸۰ مترمربع از اراضی ملی به بیتالمال گفت: ارزش تقریبی این اراضی بیش از ۲۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
،بیات با ارائه جزئیات این عملیاتها گفت:در شهرستان ساوجبلاغ، طی اجرای تبصره (۱) ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، ۵۰۰۰ مترمربع از اراضی ملی در روستای شلمزار که بهصورت غیرقانونی تصرف شده بود، با ارزش ۲۵ میلیارد تومان رفع تصرف شد.
وی گفت: همچنین در شهرستان کرج نیز، با همکاری مراجع انتظامی و اخذ دستور مقام قضایی، ۳۸۰ مترمربع از اراضی ملی در روستای درده که مورد تعرض سودجویان قرار گرفت و در آن مستحدثات غیرمجاز احداث شده بود، با قلعوقمع بناهای غیرقانونی، به ارزش ۴.۵ میلیارد تومان از چنگال متجاوزان خارج و به آغوش طبیعت بازگشت.
اصغربیات با تأکید بر عزم جدی ادارهکل در صیانت از عرصههای ملی، تصریح کرد: «یگانهای حفاظت منابع طبیعی استان البرز بهصورت شبانهروزی در حال رصد و پایش عرصهها هستند و با هرگونه تخریب، تصرف و تجاوز به اراضی ملی، بدون هیچگونه اغماضی و برابر قانون برخورد خواهد شد.»
وی همچنین از شهروندان خواست تا با اطلاعرسانی بهموقع در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، ساختوساز یا حصارکشی غیرمجاز از طریق سامانههای تلفنی ۱۵۰۴ و ۱۳۹، در کنار نیروهای حفاظت، در صیانت از سرمایههای ملی کشور مشارکت نمایند.