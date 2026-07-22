ششمین اجلاس هیئت امنای بنیاد علمی اکو (ECOSF) صبح امروز در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، با حضور دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران و وزرا، رؤسا و نمایندگان کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ششمین اجلاس هیئت امنای بنیاد علمی اکو (ECOSF) صبح امروز در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، با حضور دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران و وزرا، رؤسا و نمایندگان کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) آغاز به کار کرد.

در این نشست، راهکار‌های توسعه همکاری‌های علمی، پژوهشی و فناوری میان کشور‌های عضو، تقویت دیپلماسی علمی و اجرای برنامه‌های مشترک در حوزه علم و نوآوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سازمان همکاری اقتصادی (اکو) یک سازمان منطقه‌ای متشکل از ۱۰ کشور شامل ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان است که با هدف گسترش همکاری‌های اقتصادی، علمی، فناوری، آموزشی و فرهنگی میان کشور‌های عضو فعالیت می‌کند.

بنیاد علمی اکو نیز به عنوان بازوی علمی این سازمان، نقش مهمی در توسعه همکاری‌های پژوهشی، تبادل دانش و تقویت شبکه‌های علمی منطقه ایفا می‌کند.