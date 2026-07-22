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براساس اطلاعیه شماره ۱ راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی، خدمات ویژه اربعین درپایانه مرزی مرزتمرچین از اول مردادماه آغاز میشود
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی در اطلاعیه شماره ۱ در خصوص نحوه خدمات رسانی به زوار کربلا اعلام کرد با وجود اینکه تردد زوار از پایانه مرزی تمرچین درجریان است اما خدمات ویژه اربعین از اول مردادماه آغاز میشود.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی در تشریح این خبر گفت: همزمان با آغاز طرح جابهجایی زائران اربعین حسینی (ع) از یکم تا ۱۵ مرداد ماه، خدمات ویژه اربعین در پایانه مرزی تمرچین نیز بهصورت رسمی اجرا میشود.
شکری ادامه داد: این خدمات برقراری تردد سرویسهای رایگان در بخشی از مسیرهای داخل یا خارج از کشور از جمله تمرچین تا اربیل، آغاز فعالیت موکبهای مستقر در پایانه مرزی و ... با هدف تسهیل و روانسازی تردد زائران، ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد هماهنگی بیشتر است.
با توجه به آغاز سفر زائران، خدماترسانی به زائران ایرانی و خارجی در پایانه مرزی بازرگان بعنوان مرز ورودی زایران خارجی و پایانه مرزی تمرچین از روزهای گذشته در جریان است و ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با بسیج تمامی ظرفیتهای خود، آمادگی لازم برای میزبانی شایسته و تردد ایمن و روان زائران را فراهم کرده است.