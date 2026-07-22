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استاندار آذربایجانغربی ورئیس مرکز ملی بازرسی سازمان اداری و استخدامی کشور در دیداری صمیمی با جمعی از شهروندان، به مطالبات ومشکلات آنها رسیدگی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی امروز با همراهی رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت و فوریتهای اداری سازمان اداری و استخدامی کشور و در ادامه رویکرد مردممحور مدیریت استان، در دیداری صمیمی و چهرهبهچهره با جمعی از شهروندان، پای صحبتها، دغدغهها و درخواستهای آنان نشست.
این دیدار با حضور معاونان و مدیرانکل استانداری برگزار شد تا مسیر رسیدگی به مطالبات مردمی با سرعت و هماهنگی بیشتری دنبال شود.
در این ملاقات، شهروندان مسائل و مشکلات خود را بهصورت مستقیم با استاندار آذربایجانغربی در میان گذاشته و رحمانی دستورهای لازم را برای بررسی فوری، پیگیری دقیق و حل مسئولانه موضوعات مطرح شده صادر کرد.
ملاقاتهای مردمی استاندار آذربایجانغربی بهصورت منظم و هفتگی و به دور از تشریفات برگزار میشود؛ رویکردی که با حذف واسطهها، زمینه ارتباط بیواسطه مردم با عالیترین مقام اجرایی استان را فراهم کرده و روند رسیدگی به مشکلات را تسریع میبخشد.