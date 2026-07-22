به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «خانواده عزیز من»، «افق»، «شیکو بیلی و درخت گواوای شگفت انگیز»، «تروا»، «فرشته محافظ»، «گفتگوی شبانه ۱»، «گلوله گمشده ۳»، «ایپ من جوان»، «گفتگوی شبانه ۲»، «حمل طلا»، «هملت»، «دیزی کوئوکا، ترسناک‌ترین حیوان دنیا»، «رولد و بیتریکس، دم موش کنجکاو»، «توطئه شیطانی»، «آتش»، «اسیر خاک»، «سوءظن»، «تفنگ به دست»، «هدیه‌ای برای آقای تومی»، «عملیات هوایی»، «بالاتر از خطر»، «فانوس بانان»، «تونل»، «سجاده آتش»، «راز سرقت قطار»، «وومبت مبارز ۲: کار‌های کوچک، تغییرات بزرگ»، «رویای جیمی»، «مسابقه کدو تنبل ها»، «جوی»، «زندگی پی» و «مجرم»؛ پنج‌شنبه و جمعه ۱ و ۲ مرداد ماه از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌روند.

شبکه یک سیما

فیلم سینمایی جدید «خانواده عزیز من» به کارگردانی «شو تسوکیکاوا»، پنج‌شنبه ۱ مرداد ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش می شود .

در این فیلم با بازی میو آرای، کاسومی آریمورا و ریکو فوکوموتو خواهیم دید: نوبوماسا تسوبوی، صاحب یک کارگاه کوچک در ژاپن، زندگی آرامی در کنار همسر و سه دخترش دارد تا این که پزشکان اعلام می‌کنند دختر کوچکش، یوشیمی، به بیماری مادرزادی قلب مبتلاست و امید چندانی به زنده ماندنش تا بزرگسالی وجود ندارد. او که حاضر نیست این سرنوشت را بپذیرد، با وجود نداشتن تحصیلات پزشکی، تصمیم می‌گیرد خودش راهی برای درمان پیدا کند. نوبوماسا سال‌ها به مطالعه پزشکی و مهندسی می‌پردازد، با پزشکان و پژوهشگران همکاری می‌کند و بار‌ها با شکست، کمبود بودجه و ناامیدی روبه‌رو می‌شود، اما هرگز دست از تلاش برنمی‌دارد. در این مسیر، حمایت همسر و خانواده به او انگیزه ادامه راه می‌دهد و ...

فیلم سینمایی «افق» به کارگردانی «زنده یاد رسول ملاقلی‌پور»، جمعه ۲ مرداد ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش می شود.

در این فیلم خواهیم دید: نصرت و احمد دو غواص اطلاعات هستند، در یک ماموریت احمد مفقود می‌شود، در حالی که همسرش در بیمارستان اهواز منتظر بازگشت اوست و...

جهانبخش سلطانی، سیدجواد هاشمی، مهرزاد نوشیروانی، علی داروییان، حمید صالحین، حبیب اله الهیاری، حیدرخان بابایی، سیدعلی سجادی‌حسینی، رضا قلی پور، فرهنگ حسینی، اکبر محمدی و اکبر شیرازی در فیلم سینمایی «افق» هنرنمایی کرده‌اند.

شبکه دو سیما

فیلم سینمایی «شیکو بیلی و درخت گواوای شگفت انگیز» به کارگردانی «فرناندو فرای ها»، جمعه ۲ مرداد ماه ساعت ۰۸:۰۰ از شبکه دو سیما روی آنتن می رود.

داستان این فیلم با بازی ایزاک آمِندوئیم، تایس آراوخو و رافیز کامارگو؛ داستان پسری به نام چاک بیلی است که به همراه دوستانش تصمیم می‌گیرد تا یک درخت گواوا را که در معرض خطر نابودی است، نجات دهند. پس آنها عزم، جزم می‌کنند تا در یک اتحاد و همبستگی اجتماعی مبارک، درخت را از مرگ حتمی نجات دهند، اما ...

فیلم سینمایی «تروا» به کارگردانی «محمد علیزاده فرد»، جمعه ۲ مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو سیما روانه آنتن پخش می شود.

در این فیلم خواهیم دید: محمد که با دختر عمویش نامزد کرده است. پس از مدت طولانی در جستجوی کار بودن در نهایت به عنوان مجری در سازمان صدا وسیما که علاقه زیادی به این کار دارد مشغول می‌شود.

او قرار است اولین اجرایش را در یک شب قبل از پخش سریال اوشین اجرا کند. زمان ابتدای جنگ است و برادر دوقلوی محمد به نام حامد در جبهه به عنوان مسئول اطلاعات عملیات گردان عاشورا خدمت می‌کند.

روزی که محمد برای اولین اجرایش آماده می‌شود در حین رفتن به سرکارش مورد حمله گروهک مجاهدین قرار می‌گیرد و توسط فردی به نام بهادر ترور می‌شود.

آنها محمد را به خاطر شباهتش به برادرش حامد به اشتباه ترور می‌کنند. این گروهک مجاهد در خانه‌ای مخفی شده‌اند و به کار ترور و بمب گذاری مشغولند؛ که در همان روز این گروه شناسایی شده و بهادر دستگیر می‌شود.

در بین گروه مجاهدین فردی با نام استعاری قاصدک که از عوامل انقلابیون هست ولی با مجاهدین همکاری می‌کند. در پی پاکسازی خانه‌ای که در تصرف مجاهدین است، جان سالم به در می‌برد که ...

لیندا کیانی، مهدی زمین پرداز، علی استادی، افسانه چهره آزاد، پیام احمدی نیا و توماج بهزاد دانشی در فیلم سینمایی «تروا» بازی کرده‌اند.

شبکه سه سیما

فیلم سینمایی «فرشته محافظ» به کارگردانی «جم چن»، پنج‌شنبه ۱ مرداد ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی هانا کویینلیوان، یو نینگ و تیساوان فان خواهیم دید: تیم اتومبیلرانی شیر‌ها چند فصل است که نتیجۀ خوبی در مسابقات ابر قهرمانی کسب نمی‌کند. جفری لی رانندة با تجربۀ تیم در هر مسابقه، میدان را به رقیب اصلی یعنی تیم گرگ‌ها به رهبری جت سونگ واگذار کرده و اوضاع مالی تیم نیز مطلوب نیست. لیلی لو دختر جسوری است که به تازگی به عنوان راننده دوم، جذب تیم شیر‌ها شده است. ناهماهنگی بین لیلی و جفری لی باعث تصادف و مصدومیت دست و پای لیلی و دوری دو ماهه اش از میدان مسابقات می‌شود. در این احوال تیم شیر‌ها با پیشنهاد لیلی، رانندة ناشناسی به نام جک تو را که قهرمان مسابقات شبیه ساز رایانه‌ای است، استخدام کرده و به اشتباه فکر می‌کنند که او سابقۀ حضور در مسابقات فرمول یک را نیز دارد! جک تو که در واقع در دوران دبیرستان همکلاسی لیلی بوده و او را از صمیم قلب دوست دارد به خوبی آموزش دیده و نتایج خیره کننده‌ای کسب کرده و تیم را امیدوار به کسب مقام قهرمانی می‌کند؛ اما ...

فیلم سینمایی جدید «گفتگوی شبانه ۱» به کارگردانی «دیرموید گاگینز»، پنج‌شنبه ۱ مرداد ماه ساعت ۱۵:۳۰ از شبکه سه سیما روانه آنتن پخش می شود.

در این فیلم با بازی رابرت گلنیستر، شان پرتوی و استفن والترز خواهیم دید: تونی یک معلم اخراج شده است که با رانندگی شبانه روی تاکسی امرار معاش می‌کند.

او در حین کار با گوش کردن به رادیو و برنامه شبانه ابتدا از سخنان گوینده برنامه به نام لورنس خوشش می‌آید و حس خوبی از شنیدن سخنانش دارد.

حتی تلفنی در برنامه با او صحبت می‌کند و از خودش می‌گوید. رزا زنی که در کافه کار می‌کند و همسر سابقش استی مزاحمش می‌شود تا اینکه در یک شب استی سوار تاکسی اش می‌شود. او در گفتگوی تلفنی استی، متوجه می‌شود قصد آسیب زدن به رزا را دارد. او با رزا تماس می‌گیرد ولی رزا جوابگو نیست. بعد از آن به یاد حرف‌های لورنس می‌افتد که باید به آدم‌های ضعیف کمک کنید در نتیجه با اتومبیلش به استی می‌زند و سبب آسیب شدید او می‌شود.

لورنس به شنوندگانش به دروغ گفته است که سرطان دارد. یک شب لورنس اتفاقی سوار تاکسی تونی می‌شود. تونی که او را می‌شناسد خودش را معرفی می‌کند و از او درباره موضوعی کمک می‌خواهد او نیز ابتدا به او می‌گوید در گفت‌و‌گو برنامه صحبت کنند و با پرخاش از تاکسی پیاده شده و به جشن تولدش می‌رود. تونی بعد از جشن او را تعقیب می‌کند و مخفیانه وارد خانه اش می‌شود. آنجا با دیدن مدارک متوجه می‌شود لورنس سرطان ندارد و ...

فیلم سینمایی جدید «گلوله گمشده ۳» به کارگردانی «گیوم پیر»، جمعه ۲ مرداد ماه ساعت ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی آلبان لنوآر، نیکلاس دوووشل و استفی سلما آمده است: مامور پلیس فرانسوی خلافکاری به نام نیکولا ارسکی پس از آن که فرمانده پلیس درستکاری به نام شاراس را می‌کشد بدون اطلاع به خانواده خود با پول، مدارک و اسلحه به آلمان می‌گریزد و در آنجا دو سال با نام مستعار زندگی و کار می‌کند.

شاراس پلیس پاک و متعهد، درصدد رو کردن دست فرمانده الکساندر رس و باند تبهکارش در قاچاق مواد مخدر بود. او تصمیم داشت با به کارگیری نیرو‌های خبره‌ای مانند ارسکی و مارکو این کار را انجام دهد. اما ارسکی که در خدمت باند فاسد پلیس مبارزه با مواد مخدر فرانسه بوده است با لو دادن قضیه به رس به شاراس خیانت می‌کند و او را می‌کشد. در خاک آلمان ارسکی همچنان با قاچاقچیان همکاری می‌کند. الکساندر رس رئیس باند خلافکار و فاسد فرانسوی رییس قاچاقچیان آلمانی نیز است و دستور پاکسازی می‌دهد. ارسکی نیز باید همانند همکار قبلی خود، مارکو، از میان برداشته شود. اما می‌تواند خود را نجات دهد و در پی انتقام از رس به خاک فرانسه باز می‌گردد. فرمانده الکساندر رس با توجه به قدرت و نفوذ خود همگان را قانع کرده که شایعات پیرامون او، تهمت‌های واهی بیش نیست. نام کمیسر موس که در پی به دام انداختن رس است با خیانت ارسکی و کشته شدن شاراس مجبور به استعفا می‌شود. ژولیا و لینو از پلیس‌های درستکار همراه با شاراس بوده‌اند که اکنون تصمیم می‌گیرند با به دام انداختن ارسکی دست رس را رو کنند، اما ...

فیلم سینمایی «ایپ من جوان» به کارگردانی «لیمینگ لی»، جمعه ۲ مرداد ماه ساعت ۰۸:۴۵ به روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

در این فیلم با بازی پانتراس فریدمن، جاناتان کاس رید و فنگ بین مو خواهید دید: ایپ من جوان بعد از آموزش‌های رزمی زیر نظر استادش حالا فرصت پیدا کرده در هنگ کنگ به تحصیل بپردازد. قرار است مسابقه‌ای بین دانش آموزان مسابقه‌ای برگزار شود که ناگهان یک گروه خشن رزمی کار، همه دانش آموزان را گروگان می‌گیرند. بین گروگان‌ها پسر رییس پلیس هم حضور دارد. رییس گروگانگیر‌ها درخواست می‌کند رییس پلیس برای مذاکره باید شخصا با او ملاقات کند. فرزند رییس گروگانگیر‌ها سال‌ها پیش به قتل رسیده، اما رییس پلیس هیچ اقدامی انجام نداده، چون قاتل از ثروتمندان شهر بوده است. حالا او می‌خواهد از رییس پلیس انتقام بگیرد. ایپ من وقتی متوجه می‌شود جان دانش آموز‌ها در خطر است ...

قسمت دوم فیلم سینمایی «گفتگوی شبانه» به کارگردانی «دیرموید گاگینز»، جمعه ۲ مرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی «حمل طلا» به کارگردانی «هالوارد برین»، پنج‌شنبه ۱ مرداد ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی آیدا الیز بروخ، جان اویگاردن و گارد بی. ایدزولد آمده است: سال ۱۹۴۰ است و تهاجم آلمان به نروژ آغاز شده است. در حالی که پادشاه و اعضای دولت به مکان امن‌تری منتقل شده‌اند، برنامه‌هایی برای اطمینان از این که آلمانی‌ها به ذخایر طلای بانک مرکزی نروژ دست پیدا نمی‌کنند، آغاز شده است. کارمندان بانک مرکزی به دنبال هر کامیونی در شهر هستند تا طلا‌ها را بار بزنند. علیرغم اینکه هاسلوند شخصیتی نیست که قهرمان باشد، اما ناگهان خود را مسئول کامیون‌هایی می‌بیند که انبوهی شمش طلا را به شهر امن لیلهامر می‌برند. او و گروهش طلا‌ها را بار قطار می‌کنند تا به مقصد برسند. اما نیرو‌های آلمانی و هواپیما‌های جنگنده هم دائماً آنها را تعقیب می‌کنند. در ادامه به هاسلوند خبر داده می‌شود که آخرین کشتی در مولده خواهد بود و تنها فرصت او برای نجات طلا‌ها همین است. دوباره طلا‌ها از قطار به کامیون‌ها و از کامیون‌ها به قایق‌ها منتقل می‌شود و ...

فیلم سینمایی «هملت» به کارگردانی «رابین لاف»، جمعه ۲ مرداد ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی بندیکت کامبربچ، سیاران هیندز و شان بروک آمده است: هملت، شاهزاده دانمارک، از سوی روح پدرش مطلع می‌شود که عمویش کلادیوس او را به قتل رسانده و با مادرش گرترود ازدواج کرده است. هملت برای اثبات گناه عمویش خود را به دیوانگی می‌زند. او در مسیر انتقام، به اشتباه پولونیوس (مشاور دربار) را می‌کشد. این واقعه منجر به اندوه و جنون اوفلیا (دختر پولونیوس) و خشم برادرش لائرتس می‌شود. سرانجام در دوئلی میان هملت و لائرتس که توسط کلادیوس طرح‌ریزی شده بود، ملکه با جامی زهرآلود کشته می‌شود و ...

شبکه تهران سیما

بازی انیمیشن سینمایی «دیزی کوئوکا، ترسناک‌ترین حیوان دنیا» به کارگردانی «ریکارد کوسو»، پنج شنبه ۱ مرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: دیزی یک کوئوکاست که باید همیشه لبخند بزند کوئو کا‌ها به لبخندشان مشهور هستند و والدین دیزی از او می‌خواهند که همیشه لبخند بزند. ولی دیزی دوست دارد که در مسابقات ترسناک‌ترین حیوانات شرکت نماید. والدینش برای او بلیط شهر سانچوری جایی که مسابقات ترسناک اجرا می‌شود را می‌گیرند و دیزی در آنجا با فرانکی قهرمان سابق مسابقات آشنا می‌شود و از او می‌خواهد که به او آموزش دهد. فرانکی با اصرار دیزی قبول می‌کند و او را به جایی که ورزشکاران را انتخاب می‌نمایند می‌برد. دیزی در مسابقات ابتدایی انتخاب شده و ...

انیمیشن سینمایی «رولد و بیتریکس، دم موش کنجکاو» به کارگردانی «دیوید کر»، جمعه ۲ مرداد ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این انیمیشن با بازی داون فرنچ، بیل بیلی و راب برایدون خواهیم دید: رولد یک پسر کوچک است که به تازگی خواهر و پدرش را از دست داده است. او به داستان‌های کودکانه نویسنده‌ای به نام بئاتریکس باتر علاقمند است و خیلی دوست دارد که این نویسنده و خانه اش را که تصویرش روی جلد کتاب‌های اوست را ببیند. وقتی رولد متوجه می‌شود که مادرش می‌خواهد او را به یک مدرسه دور بفرستد تصمیم می‌گیرد که به تنهایی سفر کند. ولی مادرش در ایستگاه قطار او را پیدا کرده و ...

فیلم سینمایی جدید «توطئه شیطانی» به کارگردانی «هیث‌کلیف یانوش ایوانوفسکی»، جمعه ۲ مرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی سباستین استانکیویچ، مالگورزاتا کوژوخوفسکا و آگنیشکا ویِندواخا؛ به دوران دهه ۱۹۸۰ لهستان برمی گردد. در این دوره کشور لهستان بسیار ضعیف شده و قاچاقچیان در آنجا پول‌های بزرگی را به جیب می‌زنند. شخصی به نام کاژیک که با یک وزیر در کار قاچاق مواد و ... دخالت دارند مدام سعی دارند که به هم آسیب بزنند ولی باز هم از روی ناچاری باهم کار می‌کنند. کاژیک به زندان می‌افتد ولی وزیر تمام اتهامات وی را از بین می‌برد و او تبرئه می‌شود. پلیس جوانی به نام سروان واچک را به اصلاح به خاطر اشتباهش در مورد کاژیک اخراج می‌کنند ولی ...

شبکه نمایش

فیلم سینمایی «آتش» به کارگردانی «الکسی نوژنی»، پنج شنبه ۱ مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی کنستانتین خابنسکی، ایوان یانکوفسکی و استاسیا میلوسلاوسکایا خواهیم دید: جنگل دچار آتش سوزی شده است و مرکز آتش نشانی شش نفر از افراد خبره را با هلی کوپتر برای اطفا حریق اعزام می‌کند ولی آتش در حال پیشروی است. آتشنشانان در صدد نجات مردم روستایی هستند و به آنها هشدار می‌دهند که روستا را تخلیه نمایند و سرانجام مردم راضی به ترک خانه هایشان می‌شوند. آنها با مدیریت آتشنشانان هر کدام از مسیری به سمت رودخانه می‌روند. بچه‌ها توسط هلی کوپتر جابه جا می‌شوند. بقیه از جنگل به سمت رودخانه می‌روند که ...

فیلم سینمایی «اسیر خاک» به کارگردانی «دی ریس»، پنج شنبه ۱ مرداد ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی کری مولیگان و جیسون کلارک خواهیم دید: جایی در دلتای گل‏آلود می‏سی‏سی‏پی، دو خانواده، یکی سفیدپوست، مک آلن‌ها و دیگری سیاه‌پوست، جکسون ها، علی‌رغم اختلاف نژادی، مجبور می‏شوند در یک زمین مشترک زندگی کنند. در جریان جنگ جهانی دوم، یک نفر از هر دو خانواده به ارتش می‌پیوندند. جیمی سفیدپوست، خلبان بمب‌افکن می‌شود و رونسل سیاه‌پوست تانک‌ها را فرماندهی می‌کند. رونسل سطحی از آزادی نژادی را تجربه می‌کند که پیش‌تر در آمریکا برای او ناشناخته بود. پس از بازگشت به خانه، هر دو مرد با آسیب‌های روانی جنگ و نژادپرستی عمیق آمریکا دست‌وپنجه نرم می‌کنند. جیمی که از تجربیاتش آسیب دیده، به الکل پناه می‌برد و رونسل حاضر نمی‏شود قواعد نژادپرستانه شهرش را بپذیرد. دوستی غیرمنتظره آنها در قلب فیلم شکل می‌گیرد، اما همین رابطه پیامد‌های تراژیکی به دنبال دارد و ...

فیلم سینمایی «سوءظن» به کارگردانی «کاظم معصومی»، پنج شنبه ۱ مرداد ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: چند مرد مسلح قصد ربودن بازپرس سهرابی را دارند که به اشتباه وارد خانه همسایه می‌شوند و آن‌ها را تهدید می‌کنند که به او کمک کنند، اما ...

ابوالفضل پورعرب، مهناز افضلی، محبوبه بیات و پرویز بزرگی در فیلم سینمایی «سوءظن» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی جدید «تفنگ به دست» به کارگردانی «نیک رولند»، پنج شنبه ۱ مرداد ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش روانه آنتن پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی آنا سوفیا هجر، جیمی برنادت، گلدی تام، تارون اگرتون و کیکو سانچس خواهیم دید: دختری محکوم به مرگ برای زنده ماندن ناچار است بجنگد و دست به دزدی بزند؛ او در این راه از تنها کسی که می‌تواند بیاموزد، یعنی پدر هراس انگیزش، درس می‌گیرد و ...

فیلم سینمایی «هدیه‌ای برای آقای تومی» به کارگردانی «بیل کلارک»، جمعه ۲ مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش روی آنتن می رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی لو وارد ویکنسون، بابی کلارک، جولی ریچاردسون، تام برنگر و سورشا رونان آمده است: پدر توماس در جنگ کشته شده و حالا او و مادرش برای گذراندن امورات زندگی به دهکده‌ای که خالۀ او در آن زندگی می‌کند می‌روند. پس مدتی توماس با عده‌ای از بچه‌ها دوست می‌شود که سردستۀ آنها ادوارد بوده و از ده ماجرا‌های عجیب تعریف می‌کند که یکی از ترسناک‌ترین داستان‌هایش ماجرای آقای تومی بوده او آقای تومی را مردی بداخلاق، زورگو و بچه‌دزد معرفی می‌کند، اما وقتی توماس با مادر و خاله‌اش دربارۀ آقای تومی حرف می‌زند آنها به او می‌گویند که آقای تومی یک نجار بوده و فقط ارتباطاتش با مردم کم و گوشه‌گیر است، در همین زمان مادر توماس به این فکر می‌افتد که از آقای تومی بخواهد عروسک‌های چوبی پسرش را که به‌تازگی گم کرده‌اند بسازد اما...

فیلم سینمایی «عملیات هوایی» به کارگردانی «رهابی ماندرا و آلدو سواستیا»، جمعه ۲ مرداد ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان فیلم با بازی کوین جولیو، بیسما کاریسما و مارتینو لیو؛ درباره گروهی از دانشجویان و خلبانان جوان اندونزیایی در سال ۱۹۴۷، پس از استقلال اندونزی از هلند، است. در حالی که کشور تازه استقلال یافته با تهدید بازگشت نیرو‌های استعماری هلند روبه‌رو است، چند دانشجوی نیروی هوایی تصمیم می‌گیرند برای دفاع از وطن به خلبانان جنگی تبدیل شوند. آنها با کمبود شدید هواپیما، تجهیزات و آموزش مواجه‌اند، اما با اراده و میهن‌پرستی به تمرین ادامه می‌دهند. در میان این جوانان، دوستی‌ها، رقابت‌ها و روابط عاطفی نیز شکل می‌گیرد و فشار جنگ بر زندگی شخصی آنها تأثیر می‌گذارد. هنگامی که هلندی‌ها حملات نظامی خود را تشدید می‌کنند، این دانشجویان به مأموریت‌های خطرناک اعزام می‌شوند و ...

فیلم سینمایی «بالاتر از خطر» به کارگردانی «سعید عالم زاده»، جمعه ۲ مرداد ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان فیلم از این قرار است که: مسعود خارج از کشور زندگی می‌کند. برای یک معامله غیرقانونی خواهرش را درگیر ارز‌های تقلبی می‌کند، اما پای پلیس به این میان باز می‌شود و ...

فریبرز عرب نیا، حسن جوهرچی، احمد نجفی، حسین معلومی و حسن رضایی در فیلم سینمایی «بالاتر از خطر» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «فانوس بانان» به کارگردانی «کریستوفر نیهلم»، جمعه ۲ مرداد ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جرارد باتلر، پیتر مولان و کانر سویندلز خواهیم دید: سه نگهدارنده‎ فانوس دریایی به نام‌های توماس، جیمز و دونالد که وظی فه‎ اداره‎ فانوس دریایی را دارند، به جزیره‎ کوچک می‌روند. اما پس از مدتی آنها ناپدید می‌شوند و هرگز پیدا نمی‌شوند و ...

شبکه افق

فیلم سینمایی «تونل» به کارگردانی «بو تاک چوین»، جمعه ۲ مرداد ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی آن تو ویلسون و دیام هانگ لامون؛ داستان گروهی از چریک‌های ویت‌کنگ را دنبال می‌کند که در تونل‌های زیرزمینی کوچی زندگی و مبارزه می‌کنند. مأموریت اصلی آنها حفاظت از یک واحد اطلاعاتی مخفی است که اطلاعات حیاتی درباره عملیات نیرو‌های آمریکایی را جمع‌آوری می‌کند. در طول فیلم، اعضای گروه در شرایطی بسیار سخت با کمبود غذا، آب، دارو و اکسیژن، بمباران‌های مداوم، نفوذ نیرو‌های ویژه آمریکایی و خطر دائمی مرگ روبه‌رو هستند. در میان این فشارها، دوستی، عشق، ترس و اختلاف میان رزمندگان شکل می‌گیرد و بسیاری از آنها یکی پس از دیگری در عملیات‌ها جان خود را از دست می‌دهند. دشمن محل بخشی از تونل‌ها را کشف کرده و حمله‌ای گسترده انجام می‌دهد که باعث فروریختن تونل‌ها و کشته شدن تعداد زیادی از مدافعان می‌شود و ...

فیلم سینمایی «سجاده آتش» به کارگردانی «احمد مرادپور»، جمعه ۲ مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش می شود.

در این فیلم خواهیم دید: به هنگام عملیات کربلای پنج رزمندگان دو گردان مالک و حبیب با ماشین نظامی دشمن درگیر می‌شوند. لحظاتی درونی و عمیق، با نبردی پرحجم و سنگین آمیخته می‌شود. شرایط نابرابر این نبرد و خصوصیات خاص مهدی و عباس (فرماندهان بسیجی) حالات و اتفاقاتی، خارج از انتظارات و پیش بینی‌های معمول جنگ‌ها را، سبب می‌شوند که ...

رضا ایرانمنش، علی پوریان، حبیب اله حداد، عطااله سلمانیان، سید جواد هاشمی، محسن محمدی در فیلم سینمایی «سجاده آتش» ایفای نقش کرده‌اند.

شبکه کودک

فیلم سینمایی «راز سرقت قطار» به کارگردانی «موآ گلمل»، پنج‌شنبه ۱ مرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک روانه آنتن پخش می شود.

این فیلم با بازی توماس نورستروم، الکسا لاندبرگ، آروید برگ لف و الکسج مانولوو؛ ماجرای دو نوجوان به نام‌های جری و مایا است که تحت عنوان یک آژانس کارگاهی با رئیس پلیس راندولف در ماجرای کشف راز یک سرقت از قطار همکاری می‌کنند. مارزیپان (دزد قطار) از زندان فرار کرده و جری و مایا به درخواست رئیس پلیس برای پیدا کردن او وارد عمل می‌شوند. از سوی دیگر کلارا دختر مارزیپان معتقد است که پدرش بیگناه است و از آنها می‌خواهد که در پیدا کردن سارق واقعی به او کمک کنند. بعد از پیگیری‌های بعدی و پیدا کردن سرنخ هایی، آنها متوجه می‌شوند که ...

انیمیشن سینمایی «وومبت مبارز ۲: کار‌های کوچک، تغییرات بزرگ» به کارگردانی «ریچارد کوسو و تانیا وینسنت»، جمعه ۲ مرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

داستان این انیمیشن درباره دو کارآگاه نوجوان به نام‌های جری و مایا است که در شهر کوچک خود یک آژانس کارآگاهی راه‌اندازی کرده‌اند. اما رئیس پلیس شهر، به دلیل این که آنها را برای حل پرونده‌ها جدی نمی‌گیرد، فعالیت آژانس آنها را متوقف می‌کند. در یک شب بارانی، دختری به نام کلارا از یک مرکز نگهداری کودکان فرار می‌کند و نزد جری و مایا می‌رود. او از آنها می‌خواهد کمک کنند بی‌گناهی پدرش، فردیناند فرانسن، را ثابت کنند؛ پدر او سال‌ها قبل به جرم سرقت قطار محکوم شده و به حبس ابد افتاده است. کلارا باور دارد که پدرش دزد واقعی نبوده و قربانی یک توطئه شده است جری و مایا این پرونده را فرصتی می‌بینند تا ثابت کنند کودکان هم می‌توانند مانند کارآگاهان حرفه‌ای معما‌ها را حل کنند. آنها شروع به بررسی سرنخ‌های قدیمی سرقت قطار می‌کنند و متوجه می‌شوند شواهدی که علیه فردیناند وجود داشته، ممکن است کامل یا درست نبوده باشد. در جریان تحقیقات، آنها با مظنونان مختلف، راز‌های پنهان شهر و فردی مرموز با نام رز قرمز روبه‌رو می‌شوند؛ شخصی که احتمال دارد دزد واقعی قطار باشد و سال‌ها همه را فریب داده باشد و ...

شبکه امید

فیلم سینمایی «رویای جیمی» به کارگردانی «مایکل جی. سارنا»، پنج‌شنبه ۱ مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش می شود.

این فیلم با بازی اندرو ابلسون، آدرین باربو و ورونیکا بونل؛ درباره جیمی، پسربچه‌ای ۱۲ ساله است که پس از درگذشت پدرش، دوران سختی را می‌گذراند و برای فرار از غم و اندوه، به رویاپردازی درباره مربیگری حیوانات پناه برده است. این خیال‌پردازی‌ها باعث شده او در مدرسه و روابط اجتماعی دچار مشکل شود. مادر جیمی برای تغییر روحیه او، تصمیم می‌گیرد پسرش را برای تعطیلات تابستانی به خانه پدربزرگش در حومه شهر بفرستد. در آنجا، جیمی به‌طور اتفاقی پناهگاه حیواناتی را در همسایگی خانه پدربزرگ کشف می‌کند. او در این پناهگاه با یک شیر سفید زیبا و خاص آشنا شده و پیوند عاطفی عمیقی با او برقرار می‌کند. اما خیلی زود جیمی متوجه می‌شود که این پناهگاه در خطر بزرگی قرار دارد. یک شرکت تجاری فاسد و سودجو قصد دارد زمین‌های پناهگاه را تصاحب کرده و از حیوانات بی‌گناه برای آزمایش‌های غیراخلاقی استفاده کند. جیمی که نمی‌تواند شاهد نابودی دوستان جدیدش باشد، با کمک گروهی از بچه‌های محلی و حمایت پدربزرگش، نقشه‌ای هوشمندانه طراحی می‌کند و ...

فیلم سینمایی جدید «مسابقه کدو تنبل ها» به کارگردانی «جان مک فیل»، جمعه ۲ مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید روی آنتن می رود.

داستان این فیلم با بازی گلدا روشوول، نیک فراست، جرمی سوئیفت، پریا رز بروکوِل، جین هرکس، وندی گریفین و جورج گدس؛ درباره چارلی لیتل، دختری پرانرژی و کنجکاو است که پس از رفتن مادرش مجبور می‌شود پیش عمه‌اش داینا زندگی کند و داینا زنی سخت‌گیر، عبوس و کینه‌ای است که به سختی از مزرعه کوچک و در حال ورشکستگی خودش مراقبت می‌کند. وقتی چارلی متوجه می‌شود که جایزه نقدی مسابقه سالانه کدو تنبل می‌تواند به او در پیدا کردن مادرش کمک کند، تصمیم می‌گیرد در مسابقه شرکت کند. مشکل اینجاست که رقابت فوق‌العاده شدید است و خانواده اسمایت گرکین ۵۰ سال متوالی برنده این مسابقه شده‌اند. اما چارلی استعدادی عجیب و نادر دارد و می‌تواند با گیاهان صحبت کند و احساسات آنها را درک کند و با کمک آرلو کشاورز محلی خوش‌قلب و پرورش کدو تنبلی به نام پیتر وارد ماجراجویی‌ای بزرگ می‌شود و ...

شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)

فیلم سینمایی «جوی» به کارگردانی «دیوید اُ راشل»، جمعه ۲ مرداد ماه ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جنیفر لارنس، رابرت دنیرو و بردلی کوپر خواهیم دید: جوی در کودکی اختراعات زیادی داشته، اما پس از جدایی پدر و مادرش، زندگی سختی را گذرانده و حالا پس از ۱۷ سال مادر دو بچه، همسر یک خواننده آس و پاس و کارمند اخراجی فرودگاه است و زندگی مالی سختی دارد. روزی جوی مجبور می‌شود تی‌ای پر از خرده شیشه را با دست آبگیری کند و این موضوع باعث اختراع تی خود ابگیر او می‌شود. جوی که با زحمت نامزد پدرش را برای سرمایه گذاری راضی کرده، سعی می‌کند، راهی برای فروش تی هایش پیدا کند تا این که ...

شبکه فراتر (۴k)

فیلم سینمایی «زندگی پی» به کارگردانی «انگ لی»، پنج شنبه ۱ مرداد ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش می شود.

در این فیلم با بازی سورج شارما، عرفان خان، تابو، عادیل حسین و ژرار دوپاردیو خواهیم دید: نویسنده ایی کانادایی برای نوشتن داستانی مهیج و واقعی به سراغ پای پاتال جوان هندوی ساکن کانادا می‌رود. پای برای او داستان عجیب زندگی اش را تعریف می‌کند. پای کودکی خود را در باغ وحشی به سرپرستی پدرش در هندوستان سپری کرده است و با حیوانات انس و الفتی خوب دارد. پدرش به دلیل مشکلات مالی تصمیم به تعطیلی باغ وحش و فروش حیوانات آن می‌گیرد. با پیدا شدن خریداری از کانادا، پای نوجوان به همراه حیوانات سوار کشتی شده و با عبور از میانه اقیانوس آرام قصد رساندن حیوانات به کانادا را دارد. کشتی آنها در دل اقیانوس دچار طوفان شده و او با یک قایق نجات از کشتی شکسته دور می‌شود. در حالی که پای برای زنده ماندن تلاش می‌کند ناگهان متوجه می‌شود که ...

فیلم سینمایی «مجرم» به کارگردانی «آریل ورومن»، جمعه ۲ مرداد ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی رایان ری نولدس و کوین کستونر خواهید دید: یک مامور سیا در حین انجام یک ماموریت شناسایی توسط هدف که یک تروریست اسپانیایی است شناسایی و کشته می‌شود. او در حین فرار کیف حاوی مدارک مهمی را جایی پنهان نموده است. رییس او که برایش پیدا کردن کیف خیلی مهم است؛ دستور می‌دهد تا یک جراح متخصص مغز قسمتی از مغز او را که حاوی حافظه اوست در مغز یک محکوم به اعدام که شرور بوده قرار دهند! جراح این کار را می‌کند ولی مرد شرو در میانه راه فرار می‌کند و سازمان سیا برای پیدا کردن او نیرو‌های خود را بسیج می‌کند.