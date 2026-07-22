تعیین تکلیف پهنههای معدنی غیرفعال استان در اسرع وقت
استاندار کرمان گفت: با مصوبه شورای معادن، شرکتهای بزرگ را مکلف میکنیم پهنههای معدنی غیرفعال و بلاتکلیف خود را در اسرع وقت تعیین تکلیف کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
، دکتر محمدعلی طالبی ۳۱ تیرماه در جلسه شورای معادن استان گفت: با اجرای مصوبه شورای معادن، روند پیگیری برای فعالسازی پهنههای معدنی بلاتکلیف که در اختیار شرکتهای بزرگ قرار دارند، با جدیت دنبال خواهد شد.
وی افزود: اجرای طرحی گسترده در حوزه اکتشافات معدنی استان توسط سازمان زمینشناسی، تصویری جامع و دقیق از ظرفیتهای معدنی استان ارائه و زمینه شناسایی فرصتهای جدید سرمایهگذاری را فراهم میسازد
استاندار کرمان گفت: با فعالسازی پهنههای معدنی و اجرای مصوبات مورد انتظار پس از نشست مشترک با معاونت معدنی و دبیرخانه شورای عالی معادن، زمینه رفع موانع فعالیت برخی معادن و همچنین ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری در استان فراهم خواهد شد.