به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: تخلفات موتورسیکلت‌سواران در تهران تنها به کلاه ایمنی محدود نمی‌شود.

وی ادامه داد: عبور از پیاده‌رو، حرکت در خلاف جهت، عبور از خط ویژه، عبور از چراغ قرمز، حمل بار و سرنشین غیرمجاز، نداشتن پلاک یا پلاک مخدوش، تولید صدای ناهنجار عمدی، حرکات نمایشی و تک‌چرخ‌زدن، و همچنین همراه نداشتن گواهینامه و مدارک، از دیگر تخلفات شایع این گروه است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: موتورسوارانی که مرتکب این تخلفات شوند برابر ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی علاوه بر اعمال قانون، موتورسیکلت متخلف برای بار اول یک هفته در پارکینگ و در صورت تکرار تخلف به مدت یک ماه در پارکینگ توقیف می‌شود.

وی با استناد به ماده ۱۶۴ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، که استفاده از کلاه ایمنی را برای راکب و سرنشین الزامی دانسته و تصریح کرد: کلاه‌ایمنی تنها یک الزام قانونی نیست؛ بلکه مهم‌ترین سد دفاعی در برابر ضربات مهلک و صدمات غیرقابل‌جبران است و متأسفانه بسیاری از موتورسواران با نادیده گرفتن این الزام ایمنی خود و سایر شهروندان را با خطر جدی مواجه می‌کنند.

سردار موسوی پور هشدار داد: پلیس راهور با قاطعیت تمام و بدون هیچ چشم پوشی با هرگونه تخلف در این حوزه مقابله خواهد کرد و از همگان خواست تا با انتخاب هوشمندانه‌ی ایمنی و پایبندی به قوانین نقشی مؤثر در کاهش سوانح و حفظ جان خود و دیگران ایفا کنند.