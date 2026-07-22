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رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت بیش از ۴۴۱ هزار فقره تخلف موتورسیکلتسواران از ابتدای امسال تا کنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: تخلفات موتورسیکلتسواران در تهران تنها به کلاه ایمنی محدود نمیشود.
وی ادامه داد: عبور از پیادهرو، حرکت در خلاف جهت، عبور از خط ویژه، عبور از چراغ قرمز، حمل بار و سرنشین غیرمجاز، نداشتن پلاک یا پلاک مخدوش، تولید صدای ناهنجار عمدی، حرکات نمایشی و تکچرخزدن، و همچنین همراه نداشتن گواهینامه و مدارک، از دیگر تخلفات شایع این گروه است.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: موتورسوارانی که مرتکب این تخلفات شوند برابر ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی علاوه بر اعمال قانون، موتورسیکلت متخلف برای بار اول یک هفته در پارکینگ و در صورت تکرار تخلف به مدت یک ماه در پارکینگ توقیف میشود.
وی با استناد به ماده ۱۶۴ آییننامه راهنمایی و رانندگی، که استفاده از کلاه ایمنی را برای راکب و سرنشین الزامی دانسته و تصریح کرد: کلاهایمنی تنها یک الزام قانونی نیست؛ بلکه مهمترین سد دفاعی در برابر ضربات مهلک و صدمات غیرقابلجبران است و متأسفانه بسیاری از موتورسواران با نادیده گرفتن این الزام ایمنی خود و سایر شهروندان را با خطر جدی مواجه میکنند.
سردار موسوی پور هشدار داد: پلیس راهور با قاطعیت تمام و بدون هیچ چشم پوشی با هرگونه تخلف در این حوزه مقابله خواهد کرد و از همگان خواست تا با انتخاب هوشمندانهی ایمنی و پایبندی به قوانین نقشی مؤثر در کاهش سوانح و حفظ جان خود و دیگران ایفا کنند.