اداره‌ی گذرنامه همدان در طرحی با عنوان موکب اربعینی اقدام به صدور گذرنامه‌های زیارتی در کمترین زمان و بالاترین سرعت کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان ، سردار حسین نجفی فرمانده انتظامی استان ضمن بازدید از ارائه‌ی خدمات در این اداره گفت: در این طرح همه‌ی دستگاه‌های مرتبط را تجمیع کرده‌ایم و با استفاده از یک دستگاه چاپ جدید صدور گذرنامه را میانگین در یک ساعت انجام می‌دهیم و روزانه بین ۵۰۰ تا هزار گذرنامه صادر می‌شود.

وی از متقاضیان خواست مدارک خود را از قبل آماده کنند و در خواست خود را به روز‌های آخر موکول نکنند همچنین گذرنامه‌ی کسانی که قصد تشرف به زیارت اربعین را دارند باید حداقل ۶ ماه اعتبار داشته باشد.