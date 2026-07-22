رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی البرز از انجام پرواز نجات بخش اورژانس هوایی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، احمد مهدوی با بیان اینکه در این عملیات، یک هموطن که دچار سکته قلبی شده بود با فوریت منتقل شد گفت: تیم اورژانس هوایی به منظور امدادرسانی به مصدوم دچار حمله قلبی (کد ۲۴۷) در منطقه سنگان اعزام شده بود که پس از انجام اقدامات مناسب درمانی در محل، بیمار با بالگرد اورژانس هوایی البرز ضمن مراقبت تخصصی به پد بیمارستان البرز منتقل و از آن پد توسط آمبولانس به بیمارستان شهید رجایی انتقال یافت.