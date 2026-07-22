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طرح «سیمرغ رمضان» با تکیه بر رویکرد حلمسئله، بستری پویا برای اتصال ظرفیت نخبگانی به چالشهای اولویتدار کشور فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در نخستین نشست شورای سیاستگذاری طرح «سیمرغ رمضان» که در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
قائممقام بنیاد ملی نخبگان، با اشاره به اهمیت بهرهگیری از ظرفیت نخبگان در حل مسائل کشور، بر ضرورت سازوکارهای مناسب برای ارتباط میان نظام مسائل کشور و جامعه نخبگانی تأکید کرد.
خدایگان با بیان اینکه نامگذاری این طرح با عنوان «سیمرغ» دارای مفهومی عمیق و مبتنی بر فرهنگ ایرانی است، اظهار کرد: سیمرغ نماد خردورزی و رجوع به اندیشه برای عبور از مشکلات است.
همانطور که در داستانهای حماسی و ادبیات ما، هرگاه چالشی پیش میآید، رجوع به خرد و دانش راهگشا است، در مسائل امروز کشور نیز باید از ظرفیت اندیشه و تخصص نخبگان بهره گرفت.
وی افزود: پیشبرد چنین طرحی در شرایط کنونی کشور یک ضرورت است و شاید چند سال آینده بهتر متوجه شویم که در چه مقطع ویژهای قرار داشتهایم و چه میزان نیازمند چنین سازوکارهایی بودهایم.
قائممقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به وجود ناترازیهای مختلف در کشور، یکی از مهمترین خلأها را نبود ارتباط مؤثر میان «انباشت نظام مسائل» و «انباشت ظرفیتهای نخبگانی» عنوان کرد و گفت: در کشور هم مسائل متعددی وجود دارد و هم جامعه بزرگی از نخبگان و متخصصان داریم، اما نیازمند مکانیزمی هستیم که این دو ظرفیت را به شکل هدفمند به یکدیگر متصل کند.
وی با اشاره به تعریف بنیاد ملی نخبگان از مفهوم نخبه تصریح کرد: نخبه فردی است که بتواند از طریق حل مسئله، اثرگذاری بارز اجتماعی داشته باشد؛ بنابراین هدفی که طرح سیمرغ رمضان دنبال میکند، کاملاً با مأموریت بنیاد ملی نخبگان همراستا است.
خدایگان با اشاره به تجربههای بنیاد ملی نخبگان در حوزه حل مسئله ادامه داد: در بنیاد، طرحهای مختلفی برای فعالسازی ظرفیت نخبگان در سطوح گوناگون طراحی و اجرا شده است که نزدیکترین نمونه به این طرح، «هیئتهای اندیشهورز» است.
در این طرح، در ۳۱ استان کشور نظام مسائل استانی احصا شده و نخبگان علمی و فناوری هر استان در قالب هیئتهای اندیشهورز به بررسی مسائل و ارائه راهکار میپردازند.
وی افزود: اگرچه در بنیاد ملی نخبگان، فرآیند شناسایی مسائل، شبکهسازی نخبگان، داوری و ارائه راهکارها دنبال میشود، اما یکی از حلقههای مهم، انتقال مؤثر این راهکارها به سطح سیاستگذاری و تصمیمگیری است؛ جایی که باید این پیشنهادها دیده و مورد استفاده قرار گیرد.
قائممقام بنیاد ملی نخبگان با پیشنهاد همافزایی ظرفیتهای موجود بنیاد با طرح سیمرغ رمضان، خاطرنشان کرد: با توجه به زیرساختهایی که در بنیاد ملی نخبگان طی سالهای گذشته ایجاد شده است، میتوان این ظرفیتها را به طرح متصل کرد تا فرآیند شناسایی مسائل، حضور نخبگان و ارائه راهکارها در قالب یک سازوکار مشخص و ماندگار دنبال شود.
وی با اشاره به وجود یک هرم نخبگانی در بنیاد ملی نخبگان گفت: ما در سطوح مختلف، از دانشجویان تا اعضای هیئت علمی، اساتید و سرآمدان علمی، برنامههایی برای حل مسئله توسط نخبگان داریم. در لایه اعضای هیئت علمی، طرحهایی مانند هیئتهای اندیشهورز و طرح شتاب با هدف مشارکت نخبگان در ارائه راهکارهای تخصصی اجرا میشود.
خدایگان همچنین به طرحهای بنیاد ملی نخبگان برای مشارکت دانشجویان در حل مسائل اشاره کرد و گفت: طرح شهید احمدیروشن نیز بستری برای ایجاد تحرک و مشارکت نخبگان جوان در مسیر حل مسائل کشور فراهم کرده است.
وی تأکید کرد: پیشنهاد ما این است که ظرفیتهای موجود در بنیاد ملی نخبگان و سایر مجموعههای مرتبط به طرح سیمرغ رمضان متصل شود تا علاوه بر تحقق اهداف اولیه، یک مسیر مناسب برای بهرهگیری از توان نخبگان در حل مسائل کشور شکل بگیرد.
قائممقام بنیاد ملی نخبگان در پایان با اشاره به اهمیت برنامهریزی برای اجرایی سازی راه حلهای ارایه شده توسط نخبگان، خواستار تبیین جدول زمانبندی و مراحل پیشبرد طرح شد و گفت: امیدواریم نکات مطرحشده در طراحی نهایی این طرح مورد توجه قرار گیرد تا «سیمرغ رمضان» بتواند به یک جریان موثر در حوزه حکمرانی نخبگانی تبدیل شود.