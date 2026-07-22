دستگیری سارق سیاه چادر با کشف ۷ مورد سرقت در سیرجان
فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری سارق سیاه چادر عشایر همراه با کشف ۶ مورد سرقت از واحدهای صنفی و معابر عمومی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
سرهنگ" رمضان نژاد " گفت : در پی سرقت سیاه چادر عشایر و همچنین وسایل موجو د در تعدادی غرفه یک مکان تفریحی، ماموران کلانتری ۱۳ با انجام پیجوئیهای تخصصی، متهم دخیل در این سرقتها را شناسایی و دستگیر کردند.
وی بیان داشت: این سارق در مواجهه با شواهد موجود به سرقت سیاه چادر به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال، ۳ مغازه گل فروشی، ۳ مورد سرقت از معابر عمومی اعتراف کرد و برخی اقلام مسروقه شامل پیکره سیاه چادر، تعدادی کپسول، سیم برق، پمپ آب، انواع گل تزئینی و گلدان از مخفیگاهش کشف و تحویل مالباختگان شد.
سرهنگ"رمضان نژاد "با اشاره به تحویل متهم به مراجع قضایی بر خودداری شهروندان از خریداری اموالی که با قیمت پایینتر عرضه میشوند و شائبه سرقتی بودن انها متصور است تاکید کرد.