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هنرمندان سیستان و بلوچستان با ثبت بیشاز ۴۰۰ اثر و مشارکت ۷۳ نفر، در دهمین جشنواره ملی «فیروزه» خوش درخشیده و پس از استان قزوین، بر سکوی دوم کشور ایستادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان، گفت: این موفقیت نتیجه برنامهریزی منسجم، پیگیری مستمر دبیرخانه جشنواره در سیستان و بلوچستان، برگزاری نشستهای تخصصی و ایجاد فضای انگیزشی برای هنرمندان بوده است؛ موضوعی که نقش مهمی در افزایش سطح مشارکت و ارتقای کیفیت آثار ارسالی داشته است.
عبدالسلام بلوچزاده افزود: استقبال هنرمندان سیستان و بلوچستان از جشنواره فیروزه، نشاندهنده ظرفیت بالای استان در حوزه صنایع فرهنگی، هنرهای بومی و تولیدات خلاقانه است و این روند میتواند زمینهساز معرفی هرچه بیشتر توانمندیهای هنری منطقه در سطح ملی باشد.
وی ادامه داد: ۷۳ هنرمند از سیستان و بلوچستان در این دوره از جشنواره ثبتنام کرده و بیشاز ۴۰۰ اثر را در سامانه جشنواره بارگذاری کردهاند؛ آماری که بیانگر حضور پررنگ هنرمندان استان و ظرفیت قابل توجه این منطقه در تولید آثار فرهنگی و هنری است.
جشنواره ملی «فیروزه» به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای حوزه صنایع فرهنگی و هنرهای خلاق در ایران، با هدف شناسایی، حمایت و معرفی ظرفیتهای هنری در سراسر کشور پایهگذاری شده است.
آئین اختتامیه دهمین جشنواره ملی «فیروزه» نیز ۲۴ شهریورماه برگزار و برگزیدگان نهایی معرفی خواهند شد.