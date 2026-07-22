تأیید ۵۱ درخواست مواکب اربعین حسینی بوشهر در سامانهی سدف
سرپرست معاونت فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر از تأیید ۵۱ درخواست مواکب اربعین حسینی این استان در سامانهی سدف خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، حجتالاسلام حسن صادقزاده، گفت: خدمترسانی به مواکب فعال استان در اربعین حسینی امسال با توجه به لزوم مدیریت مصرف انرژی در کشور در حال انجام است.
وی افزود: به منظور خدمترسانی به زائران حضرت سیدالشهدا (علیه السلام) با هماهنگی صورت گرفته با ستاد عتبات عالیات استان تا کنون بالغ بر ۵۱ درخواست مواکب حسینی جهت دریافت سهیمه گاز مایع و نفت گاز جهت استفاده در ایام اربعین حسینی در سامانهی سدف تایید شده است.
سرپرست معاونت فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر ادامه داد: بر اساس تأییدیه ستاد عتبات عالیات استان، مکاتبات لازم با شرکت پخش فراوردههای نفتی بوشهر از سوی این اداره کل صورت گرفته است و این روند تا ایام منتهی به اربعین حضرت سیدالشهدا علیه السلام ادامه خواهد یافت.
گفتنی است، سامانه سدف یا «سامانه درخواست فرآوردههای نفتی» ابزاری هوشمند برای مدیریت مصرف سوخت است و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران این سکو را مدیریت میکند.