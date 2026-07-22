معاون امور فنی و عمرانی فرماندار دماوند از برنامه‌ریزی برای کاهش تأثیر ناترازی انرژی و خاموشی‌های برق بر چاه‌های آب شرب خبر داد و اعلام کرد با نصب تجهیزات جدید در شبکه برق، تلاش می‌شود تا پایداری توزیع آب در این شهرستان تضمین شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حامد سلطان‌آهی گفت : تأمین پایدار آب شرب در شرایط تداوم ناترازی انرژی، اولویت مدیریت این شهرستان است و برای کاهش اثر قطعی برق بر چاه‌های آب، نصب تجهیزات جدید در شبکه برق با فوریت پیگیری خواهد شد.

معاون امور فنی و عمرانی فرماندار دماوند در نشست هماهنگی ساماندهی قطعی برق چاه‌های آب شرب که با حضور مسئولان برق و آب و فاضلاب شهرستان برگزار شد، افزود: دستگاه‌های متولی آب و برق باید با هماهنگی بیشتر و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، مانع از خروج چاه‌های آب شرب از مدار بهره‌برداری در زمان خاموشی شوند.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال‌های گذشته افزود: تجهیز بخشی از شبکه برق به کلید‌های LBS موجب شده تأثیر خاموشی‌ها بر چاه‌های آب شرب کاهش یابد، اما این زیرساخت‌ها همچنان نیازمند تکمیل است.

سلطان‌آهی در این نشست مقرر شد چهار دستگاه LBS در شهر دماوند و یک دستگاه دیگر در شهر آبسرد با قید فوریت تأمین و نصب شود. همچنین اداره برق شهرستان موظف شده است همکاری فنی لازم را برای راه‌اندازی و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر این تجهیزات با شرکت‌های آب و فاضلاب انجام دهد.

معاون امور فنی و عمرانی فرماندار دماوند تأکید کرد: تأمین آب شرب شهروندان مهم‌ترین اولویت مدیریت شهرستان است و همه دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی و تعامل، از بروز اختلال در خدمات‌رسانی جلوگیری کنند.

او همچنین با اشاره به ادامه ناترازی انرژی و محدودیت منابع آبی، از شهروندان خواست با رعایت الگوی مصرف، در مصرف آب صرفه‌جویی کنند و برای افزایش تاب‌آوری منازل در زمان افت فشار یا قطعی احتمالی آب، نسبت به نصب مخزن ذخیره و در صورت نیاز پمپ آب اقدام کنند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از مناطق کشور در ماه‌های اخیر هم‌زمان با افزایش مصرف برق و کاهش منابع آبی، با چالش حفظ پایداری شبکه آب شرب و مدیریت خاموشی‌ها روبه‌رو بوده‌اند.