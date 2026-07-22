معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان البرز از حضور ۷۰۰ سواد آموز استان در امتحانات پایان سال دوره تحکیم و تکمیل سوادآموزی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، جعفر خدامرادی با اشاره به اینکه امتحانات پایان سال سواد آموزان در این استان آغاز شده است، اظهار کرد: آزمون سوادآموزان در البرز تا پایان مرداد امسال ادامه دارد. در نهضت سواد آموزی سه دوره وجود دارد که عبارتند از دوره سواد آموزی یعنی پایه اول تا سوم ابتدایی، دوره تحکیم یعنی ثبت یادگیری سواد آموزان و دوره انتقال که از پایه چهارم تا ششم ابتدایی است.

وی گفت: دوره تحکیم، فرصتی برای استمرار و پایداری آموخته‌ها برای کسانی است که دوره سوادآموزی، نهضت را گذرانده‌اند و فقط برای جلوگیری از بازگشت به بی‌سوادی در این دوره شرکت می‌کنند. ۵۷ نفرمسئولیت آموزش به سوادآموزان استان البرز را درطول یک سال تحصیلی بر عهده داشتند.