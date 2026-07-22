کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان از صدور هشدار سطح زرد درخصوص وقوع رگبار پراکنده باران و رعد و برق به ویژه در ارتفاعات و افزایش سرعت وزش باد در برخی مناطق استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای استان زنجان؛ مرتضی قدیمی با بیان اینکه بر این اساس احتمال آبگرفتگی موقت معابر، سیلابی شدن برخی مسیل‌ها و رودخانه‌ها و خطر اصابت صاعقه وجود دارد،از هم استانی‌ها خواست: طی این مدت از اتراق در بستر مسیل‌ها و رودخانه‌ها و صعود به ارتفاعات احتیاط لازم را داشته باشند.

وی افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، تا ظهر امروز شرایط جوی پایداری در استان حاکم خواهد بود و از بعدازظهر پوشش ابر‌ها افزایش می‌یابد که می‌تواند با بارش‌های پراکنده و رخداد رعد و برق همراه باشد.

قدیمی با بیان اینکه هشدار هواشناسی صادر شده تا صبح روز جمعه اعتبار دارد، گفت: روز‌های پنجشنبه و جمعه هفته جاری نیز آسمان ابری خواهد بود و از شنبه هفته آینده از پوشش ابر‌ها کاسته می‌شود.

وی با بیان اینکه سرعت وزش باد در بعدازظهر‌ها به خصوص طی دو روز پیش رو افزایش می‌یابد، ادامه داد: دمای هوا نیز از روز پنجشنبه افزایش می‌یابد و هوای گرمی در استان مستقر خواهد شد.

قدیمی ادامه داد: طی شبانه روز گذشته روستای خیرآباد با ۱۳ درجه سانتیگراد خنکترین و زرین آباد با ۳۶ درجه بالای صفر گرمترین مناطق استان بودند.