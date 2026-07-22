

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی صبح امروز با حضور در منزل شهید محمد ملایی از شهدای مدافع امنیت حضور یافت و با خانواده شهید دیدار و از آنان دلجویی کرد.



آیت الله عبادی در این دیدار در گوش فرزند پسر شهید که تازه متولد شده بود اذان قرائت کرد.



وی گفت: فرزند شهید باید همانند خود شهید پرورش یابد تا در آینده به عنوان یک فرد با ارزش به کشور خدمت کند.

سروان شهید محمد مولایی از شهدای پاسدار جنگ تحمیلی آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب است که در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ در تهران به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وی متولد ۱۳۷۷ است و مزارش در روستای حاجی آباد بیرجند قرار دارد.