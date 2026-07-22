فرمانده انتظامی البرز از دستگیری سارق سابقه‌دار مغازه و اماکن خصوصی با شگرد تخریب قفل با ۶۰ فقره سرقت در شهرستان کرج، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، سردار «حمید هداوند» روز چهارشنبه گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از مغازه‌ها و اماکن خصوصی در سطح شهر کرج، شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این سرقت‌ها به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی صحنه‌های جرم، موفق شدند هویت یک سارق حرفه‌ای را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش در محله آق تپه دستگیر کنند.

هداوند بیان کرد: سارق در بازجویی‌های فنی و پلیسی به ارتکاب ۳۰ فقره سرقت از مغازه‌ها و ۳۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی با شیوه تخریب قفل اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی البرز خاطرنشان کرد: بررسی سوابق این سارق نشان می‌دهد که وی پیش از این دارای ۹ فقره محکومیت کیفری به اتهام سرقت بوده است.

وی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، از شهروندان خواست ضمن رعایت هشدار‌های پلیسی و تجهیز مغازه‌ها و اماکن خصوصی خود به دوربین‌های مداربسته و قفل‌های ایمن، هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

انهدام باند مسافران سمی در البرز

معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی البرز از انهدام یک باند ۲ نفره که با شگرد مسموم کردن رانندگان و بیهوش کردن آنان، اقدام به سرقت خودرو می‌کردند، دراین استان خبر داد.

سردار «پیمان لطیفی» اظهار کرد: در پی وصول چندین فقره شکایت مبنی بر سرقت خودرو‌های مسافربری و شخصی توسط افرادی که به‌عنوان مسافر سوار خودرو شده بودند، پیگیری موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی در خصوص شیوه و شگرد این متهمان گفت: اعضای این باند ۲ نفره با پوشش مسافر، سوار بر خودرو‌های عبوری شده و پس از طی مسافتی کوتاه با تعارف آب‌میوه مسموم حاوی مواد بیهوشی به رانندگان، آنها را بیهوش و سپس با رها کردن راننده، خودرو و اموال باارزش آنان را به سرقت می‌بردند.

لطیفی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با اقدامات پلیسی و رصد اطلاعاتی دقیق، موفق به شناسایی مخفیگاه این سارقان در عملیاتی غافلگیرانه شدند و هر ۲ متهم را دستگیر کردند.

معاون هماهنگ کننده انتظامی استان البرز با اشاره به اعترافات صریح متهمان تصریح کرد: این افراد در مواجهه با مستندات پلیسی به ۳۰ فقره سرقت خودرو و سه فقره سرقت منزل در سطح استان اعتراف کردند.

لطیفی افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

وی به شهروندان و به‌ویژه رانندگان خودرو‌های شخصی و مسافربری توصیه کرد: از پذیرفتن هرگونه خوراکی و نوشیدنی از افراد ناشناس که به‌عنوان مسافر سوار خودرو می‌شوند، خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.