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درپی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران کسری تجاری ژاپن متحد نزدیک واشنگتن در منطقه شرق آسیا به بیش از یک تریلیون ین رسید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، به نقل از کیودو، دادههای اولیه وزارت دارایی ژاپن نشان میدهد که این کشور در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ با کسری تجاری یک تریلیون و ۱۰ میلیارد ین (حدود ۶.۲ میلیارد دلار) روبهرو شده است
خبرگزاری «کیودو» این مسئله را ناشی از افزایش ارزش واردات تحت تأثیر جنگ ایران، اختلال در حملونقل از مسیر تنگه هرمز و رشد هزینههای وارداتی اعلام کرده است.
کیودو نوشت کاهش ارزش ین در برابر دلار آمریکا، همراه با افزایش بهای مواد اولیه و سایر هزینهها که بخشی از آن ناشی از انسداد تنگه هرمز عنوان شده، ارزش کل واردات را افزایش داده و اثر رشد صادرات را خنثی کرده است. هرچند کسری تجاری ژاپن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷ درصد کاهش یافته، اما این کشور برای دهمین دوره ششماهه متوالی با کسری تجاری مواجه شده است.
طبق این گزارش، واردات ژاپن در نیمه نخست سال جاری ۱۰.۷ درصد افزایش یافت و به ۶۱.۶۷ تریلیون ین رسید که ناشی از افزایش تقاضا برای نیمههادیهای تایوان، فلزات غیرآهنی و تلفنهای هوشمند بود. در مقابل، صادرات نیز با رشد ۱۳.۷ درصدی به ۶۰.۶۶ تریلیون ین رسید که بهطور عمده به دلیل افزایش صادرات نیمههادیها و تجهیزات الکترونیکی به چین و خودرو به اتحادیه اروپا بود.