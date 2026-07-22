استاندار آذربایجان غربی با تاکید برلزوم پاسخگویی هوشمند و صیانت از حقوق مردم؛ راه اندازی سامانه «فواد ۱۲۸»؛ را فصلی نو در افزایش اعتماد عمومی، بهبود کیفیت خدمات و ارتقای رضایت‌مندی شهروندان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کامل داودی رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت و فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور پس از افتتاح سامانه «فواد ۱۲۸» در استان، با رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی دیدار و روند اجرای برنامه‌های تحول اداری و توسعه زیرساخت‌های نظارتی در استان را مورد بررسی قرار داد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این دیدار با اشاره به رویکرد مدیریت استان در استقرار نظام حکمرانی کارآمد، گفت: پاسخگویی شفاف، تکریم مردم و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان بوده و راه‌اندازی سامانه «فواد ۱۲۸» می‌تواند نقش مؤثری در افزایش اعتماد عمومی، بهبود کیفیت خدمات و ارتقای رضایت‌مندی شهروندان ایفا کند.

رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت و فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور نیز راه‌اندازی سامانه «فواد ۱۲۸» را گامی مهم در مسیر افزایش شفافیت، تسریع رسیدگی به مطالبات مردمی و ارتقای سلامت اداری دانسته و افزود: همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های این سامانه در راستای صیانت از حقوق شهروندان ضروری است.

در پایان این دیدار دو طرف بر استمرار همکاری‌های مشترک میان سازمان اداری و استخدامی کشور و مدیریت ارشد آذربایجان‌غربی، توسعه سازوکار‌های هوشمند نظارتی، ارتقای بهره‌وری نظام اداری و نهادینه‌سازی فرهنگ پاسخگویی و سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کردند.