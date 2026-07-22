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رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس از آسیب دیدن هزار و ۵۰۷ فضای آموزشی کشور در قالب هزار و ۲۸۸ مدرسه در جنگ تحمیلی سوم خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛علیرضا خانمحمدی در مراسم کلنگزنی مدرسه «دارالفنون ۲» در شهرک سینای اردبیل، گفت: بقیه مدارس که به صورت جزیی آسیب دیده بودند، تعمیر شده اند و فقط تعمیرات ۴۰ مدرسه در کشور باقی مانده که تا شهریور انجام میشود.
وی با اشاره به سیاستهای کلان دولت در مدرسه سازی اظهار کرد: تحقق نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی از تاکیدات و اولویتهای ویژه رییسجمهور و دولت چهاردهم است و ما در این مسیر، بر تقویت ارتباطات بینبخشی تأکید داریم که از محورهای ابلاغی برای رسیدن به عدالت آموزشی است.
رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور نقش حیاتی نهادهای مالی و بخش خصوصی در مدرسه سازی را مهم دانست و افزود: بانک پاسارگاد فراتر از یک نهاد مالی عمل میکند و با داشتن نگاه راهبردی، در حال ترسیم آینده کشور از طریق حمایت از نیروی انسانی است.
خان محمدی ادامه داد: نیروی انسانی کشور در مدرسه تربیت میشود و حمایت از دانشآموزان تا رسیدن به قلههای موفقیت، فرصتی طلایی است که با مشارکت بانکهایی نظیر پاسارگاد مهیا شده است.
وی بر اهمیت استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی و بانکهای عامل در توسعه مدارس تأکید و بیان کرد: قرار است مدرسه دارالفنون۲ اردبیل تا مهر سال آینده تکمیل و به دانشآموزان تقدیم شود.
۱۱۰ مدرسه در استان اردبیل احداث میشود
رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱۰ مدرسه در قالب ۳۷۰ کلاس درس در سطح استان اردبیل در دست ساخت است افزود: علاوه بر این با مشارکت خیرین، ۱۵۰ مدرسه دیگر نیز در حال احداث است و این حجم از فعالیت نشاندهنده پایداری و استمرار توسعه زیرساختهای آموزشی است.
وی بیان کرد: در شرایط سخت اقتصادی فعلی، خیرین استان اردبیل با ایستادگی در کنار مردم، الگویی بینظیر در کشور ایجاد کردهاند و این مشارکت فعال، تضمینکننده پیشرفت طرحهای آموزشی در استان خواهد بود.