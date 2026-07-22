مدیرکل دامپزشکی البرز از صادرات هزار و ۲۱۱ تن ماهی قزل آلای تازه و منجمد این استان به کشور‌های روسیه، آذربایجان و ارمنستان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، علیرضا جمالی با اشاره به جزئیات این محموله‌های صادراتی گفت: این حجم از صادرات شامل ۵۸۵ تن ماهی خوراکی تازه و ۶۲۶ تن ماهی منجمد بود که پس از انجام آزمایش‌های میکروبی، شیمیایی و ارزیابی‌های دقیق بهداشتی و صدور گواهی بین‌المللی دامپزشکی به کشور‌های روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان صادر شده است.

وی گفت: رعایت سختگیرانه پروتکل‌های بهداشتی و صدور گواهی‌های بین‌المللی، کلید اصلی حضور موفق محصولات شیلاتی البرز در بازار‌های هدف خارجی است.

جمالی بیان کرد: یکی از اولویت‌های اصلی اداره‌کل دامپزشکی استان البرز، تسهیل روند صادرات در کنار حفظ کیفیت و سلامت محصولات صادراتی است، زیرا رعایت الزامات بهداشتی کشور‌های مقصد و نظارت دقیق بر زنجیره سرد و حمل‌ونقل این محموله‌ها موجب شده تا محصولات البرز جایگاه مناسبی در بازار کشور‌های همسایه و منطقه اوراسیا به دست آورند.