صادرات بیش از هزار تن ماهی از البرز
مدیرکل دامپزشکی البرز از صادرات هزار و ۲۱۱ تن ماهی قزل آلای تازه و منجمد این استان به کشورهای روسیه، آذربایجان و ارمنستان در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، علیرضا جمالی با اشاره به جزئیات این محمولههای صادراتی گفت: این حجم از صادرات شامل ۵۸۵ تن ماهی خوراکی تازه و ۶۲۶ تن ماهی منجمد بود که پس از انجام آزمایشهای میکروبی، شیمیایی و ارزیابیهای دقیق بهداشتی و صدور گواهی بینالمللی دامپزشکی به کشورهای روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان صادر شده است.
وی گفت: رعایت سختگیرانه پروتکلهای بهداشتی و صدور گواهیهای بینالمللی، کلید اصلی حضور موفق محصولات شیلاتی البرز در بازارهای هدف خارجی است.
جمالی بیان کرد: یکی از اولویتهای اصلی ادارهکل دامپزشکی استان البرز، تسهیل روند صادرات در کنار حفظ کیفیت و سلامت محصولات صادراتی است، زیرا رعایت الزامات بهداشتی کشورهای مقصد و نظارت دقیق بر زنجیره سرد و حملونقل این محمولهها موجب شده تا محصولات البرز جایگاه مناسبی در بازار کشورهای همسایه و منطقه اوراسیا به دست آورند.