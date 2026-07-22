سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پیشوا از شناسایی و مهر و موم یک واحد غیرمجاز تولید زغال به دلیل ایجاد آلودگی هوا خبر داد و گفت: این اقدام پس از بی ‌توجهی بهره ‌بردار به اخطارهای قانونی و با دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان انجام شد.

مهر و موم واحد غیرمجاز تولید زغال در پیشوا به دلیل آلودگی شدید هوا

مهر و موم واحد غیرمجاز تولید زغال در پیشوا به دلیل آلودگی شدید هوا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ایوب زارع در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی دریافت گزارش ‌های مردمی مبنی بر انتشار آلودگی هوا از سوی یک واحد صنعتی در شهرستان پیشوا، مأموران اداره حفاظت محیط زیست با انجام بررسی ‌های میدانی، یک واحد غیرمجاز تولید زغال به شیوه سنتی را شناسایی کردند.

وی افزود: این واحد پیش‌ تر اخطاریه قانونی مبنی بر توقف فعالیت، تعطیلی و جمع ‌آوری کارگاه را دریافت کرده بود، اما با وجود پایان مهلت ‌های تعیین ‌شده، بهره ‌بردار بدون توجه به الزامات قانونی به فعالیت خود ادامه داد.

زارع ادامه داد: با توجه به استمرار تخلف و بر اساس قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون هوای پاک، این واحد با دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پیشوا تعطیل و مهر و موم شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پیشوا با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست، بیان داشت: مطابق اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست وظیفه ‌ای همگانی است و همراهی شهروندان نقش مهمی در شناسایی و برخورد با منابع آلاینده دارد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت آلاینده، موضوع را از طریق اداره حفاظت محیط زیست شهرستان یا سامانه تلفنی ۱۵۴۰ گزارش کنند تا در کوتاه‌ ترین زمان ممکن اقدامات قانونی لازم برای جلوگیری از تداوم آلودگی انجام شود.