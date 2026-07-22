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مدیرکل هواشناسی گیلان از ادامه فعالیت توده هوای کم و بیش ناپایدار و بارشهای پراکنده باران، به ویژه در مناطق کوهستانی استان تا فردا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: در پی تداوم فعالیت جوی کم و بیش ناپایدار، گاهی افزایش ابر، وزش باد، بارشهای پراکنده باران و رعد و برق، به ویژه در مناطق کوهستانی گیلان تا فردا پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه از روز جمعه، با تقویت موج هوای گرم، شرایط جوی گیلان تا اواسط هفته آینده پایدار است، افزود: دمای هوای مناطق جلگهای و ساحلی استان در این مدت ۵ تا ۱۰ درجه و مناطق کوهستانی ۱۰ تا ۱۵ درجه افزایش خواهد یافت.
مدیرکل هواشناسی گیلان از ثبت بیشترین دمای استان در شبانه روز گذشته ۳۳ درجه در لوشان و کمترین دما ۱۵ درجه در دیلمان سیاهکل و جیرنده رودبار خبر داد و گفت: دمای فعلی رشت، مرکز گیلان ۳۲ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۵۸ درصد است.
محمد دادرس افزود: دریای خزر هم با ارتفاع موج ۱۰ تا ۴۰ سانتی متر، برای فعالیتهای دریانوردی و شنا تا شنبه مناسب است.