پرداخت ۱۴۸۰ میلیارد تومان مطالبات گندم‌کاران بوشهری

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر گفت: تا کنون بیش از هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان مطالبات گندم‌کاران استان پرداخت شده و پیگیری‌ها برای پرداخت باقی‌مانده مطالبات کشاورزان نیز ادامه دارد.