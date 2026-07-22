مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر گفت: تا کنون بیش از هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان مطالبات گندمکاران استان پرداخت شده و پیگیریها برای پرداخت باقیمانده مطالبات کشاورزان نیز ادامه دارد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، رضا تنگستانی مکان بیان کرد: امسال حدود ۶۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از آنها از طریق ۱۴ مرکز خرید استان بوشهر با همکاری تعاون روستایی خریداری شده است. وی با تأکید بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان گندم، افزود: با پیگیریهای مستمر انجامشده، در مجموع یکهزار و ۴۸۱ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران به حساب آنان واریز شده است. مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر تاکید کرد: پیگیریها برای پرداخت باقیمانده مطالبات و تسویه حساب نهایی با کشاورزان استان با جدیت در حال انجام است.