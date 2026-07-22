۲۰ شرکت فناور و دانش‌ بنیان، تازه‌ترین دستاوردها، محصولات و خدمات علمی و فناورانه خود را در سالن همایش‌های استانداری خراسان جنوبی به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، ۲۰ شرکت فناور و دانش‌بنیان، تازه‌ترین دستاوردها، محصولات و خدمات علمی و فناورانه خود را در سالن همایش‌های استانداری خراسان جنوبی به نمایش گذاشتند تا زمینه همکاری بیشتر با دستگاه‌های اجرایی و ورود فناوری به عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی فراهم شود.



استاندار خراسان جنوبی در این همایش با تأکید بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در رشد اقتصادی خراسان جنوبی بر حمایت همه‌جانبه از این مجموعه‌ها، تسهیل مسیر فعالیت آنان و استفاده بیشتر دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت‌های فناورانه استان گفت: امسال دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای خرید خدمات و محصولات و حمایت از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان اختصاص می‌دهند.



هاشمی افزود:۲۳۰ شرکت فناور و دانش‌بنیان در خراسان جنوبی فعالیت می‌کنند؛ شرکت‌هایی که با تکیه بر دانش، نوآوری و فناوری در حوزه‌های مختلف از صنعت و کشاورزی تا خدمات و فناوری اطلاعات، سهم قابل توجهی در توسعه و حل نیاز‌های استان دارند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی در این همایش، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی را پیش نیاز تحقق اقتصاد دیجیتال دانست و گفت: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ۶۵۰ کیلومتر فیبر نوری در شهر‌های خراسان جنوبی اجرا و ۷۷ هزار پورت ارتباطی نیز برای بهره‌مندی مردم و کسب وکار‌ها توسط مخابرات منطقه خراسان جنوبی تأمین شده است.



بهی افزود: اجرای طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکار‌ها با همکاری اپراتور‌های شاتل و مخابرات در خراسان جنوبی با شتاب مناسبی در حال انجام است و توسعه این زیرساخت‌ها، زمینه گسترش خدمات هوشمند و فعالیت گسترده‌تر شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم می‌کند.



وی با اشاره به توسعه ارتباطات روستایی گفت: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون با اجرای ۱۳۱ پروژه ارتباطی، ۱۷۸ روستای خراسان جنوبی با سرمایه‌گذاری بیش از ۸۵۰ میلیارد تومان به شبکه ارتباطی متصل شده‌اند و حدود ۱۲ هزار خانوار از این خدمات بهره‌مند شده‌اند.



مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی همچنین از اختصاص ۸۷ میلیارد تومان تسهیلات به ۳۵ طرح حوزه فناوری اطلاعات در دو سال گذشته خبر داد و گفت: اجرای این طرح‌ها زمینه اشتغال ۱۷۲ نفر را در استان فراهم کرده است.

بهی افزود: پهنای باند ورودی خراسان جنوبی نیز نسبت به ابتدای دولت بیش از دو برابر شده و اکنون به ۴۶۰ گیگابیت بر ثانیه رسیده است که ظرفیت مناسبی برای توسعه کسب‌وکار‌های دیجیتال و خدمات هوشمند ایجاد کرده است.



کمبود منابع مالی، وابستگی به فناوری‌های خارجی، نیاز به آموزش‌های تخصصی و حمایت مؤثرتر از تولیدات و خدمات دانش‌بنیان، از مهم‌ترین دغدغه‌هایی بود که فناوران و فعالان این حوزه در این همایش مطرح کردند.



در پایان این همایش نیز از ۲۳ شرکت برتر حوزه فناوری اطلاعات خراسان جنوبی که در زمینه ایجاد اشتغال پایدار، تولید محصولات و خدمات دانش‌بنیان و ثبت اختراعات، عملکرد شاخصی داشته‌اند، تجلیل شد.