مدیرکل هواشناسی استان البرز با اشاره به تحلیل آخرین الگو‌های پیشیابی، از گذر موج ناپایدار کم‌دامنه و وقوع رگبار پراکنده، رعد و برق و وزش باد شدید همراه با گردوخاک در نقاط مختلف این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، «کامران حقی‌آبی» گفت: تحلیل نقشه‌های پیشیابی حاکی از استقرار وضعیت جوی ناپایدار در منطقه البرز مرکزی است که با توجه به ماهیت تندری و محلی این الگوها، رگبار پراکنده و رعد و برق به‌ویژه در ارتفاعات استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در بعضی ساعات روز‌های پیش رو، وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در بخش‌های جنوبی و مرکزی استان البرز دور از انتظار نیست که این امر موجب کاهش کیفیت هوا و کاهش شعاع دید خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی البرز به لغزندگی جاده‌ها به‌ویژه در مسیر‌های کوهستانی و گردنه‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به احتمال سیلابی شدن موقت مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی، شهروندان و گردشگران از توقف و برپایی چادر و خیمه در حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.

حقی‌آبی بیان کرد: زمان شروع این ناپایداری‌ها از امروز چهارشنبه ۳۱ تیرماه آغاز شده و تا پایان روز پنجشنبه اول مردادماه ادامه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: با توجه به احتمال آسیب به سازه‌های موقت و سست بر اثر وزش باد، رعایت نکات ایمنی در عملیات عمرانی و اطمینان از استحکام این سازه‌ها ضروری است.

مدیرکل هواشناسی البرز همچنین به عشایر توصیه کرد در این مدت از جابه جایی و چرای دام در نواحی مرتفع و کوهستانی به دلیل خطر برخورد صاعقه پرهیز کنند.