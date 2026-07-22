پخش زنده
امروز: -
ادامه بارندگیهای فصلی در ایالتهای پنجاب و خیبرپختونخوا پاکستان تاکنون دستکم ۲۳ کشته و ۵۵ زخمی بر جای گذاشته و خسارات گستردهای به منازل مسکونی و زیرساختها وارد کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، به نقل از سایت خبری «دنیا نیوز»، بر اساس گزارش سازمان مدیریت بحران پنجاب (PDMA)، در این ایالت بر اثر فروریختن سقف منازل، ریزش دیوارها، برقگرفتگی و دیگر حوادث ناشی از بارندگی، ۹ نفر جان باختند و ۳۶ نفر زخمی شدند.
بیشترین خسارات در شهرهای لاهور، گوجرانواله، گجرات، پاکپتن، سیالکوت، ساهیوال، مندی بهاوالدین و بهاولنگر گزارش شده است.
همچنین بارندگی شدید موجب آبگرفتگی معابر و اختلال در تردد شهروندان در برخی مناطق از جمله پنڈی بهتیان، فیصلآباد، بهلوال و جهنگ شده است.
سازمان مدیریت بحران خیبرپختونخوا نیز اعلام کرد: در پی بارشهای شدید و وقوع سیلابهای ناگهانی در مناطق مختلف این ایالت، ۱۴ نفر جان خود را از دست داده و ۱۹ نفر زخمی شدهاند.
قربانیان شامل ۶ مرد، ۶ کودک و ۲ زن هستند و تاکنون ۲۸ واحد مسکونی آسیب دیده که ۶ خانه به طور کامل تخریب و ۲۲ خانه نیز به صورت جزئی خسارت دیدهاند.
به گفته مقامهای محلی، عملیات امداد و نجات از سوی نیروهای امدادی، سازمان مدیریت بحران و نهادهای محلی در مناطق آسیبدیده ادامه دارد. سازمانهای مدیریت بحران هشدار دادهاند که موج کنونی بارندگیهای موسمی در پنجاب تا ۲۴ ژوئیه و در خیبرپختونخوا تا ۲۳ ژوئیه بهصورت متناوب ادامه خواهد داشت و از شهروندان خواستهاند از حضور در مناطق پرخطر و مسیر رودخانهها خودداری کنند.