استاندار آذربایجان‌غربی در بازدید از نمایشگاه صنایع‌دستی و مشاغل خانگی، برلزوم تقویت زنجیره تولید و بازاررسانی و ایجاد بستر‌های مناسب برای توسعه فعالیت‌های خرد و خانگی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی امروز با حضور در نمایشگاه صنایع‌دستی و تولیدات مشاغل خانگی مستقر در استانداری، از غرفه‌های مختلف این نمایشگاه بازدید و با تولیدکنندگان، هنرمندان و فعالان مشاغل خانگی گفت‌و‌گو کرد.

رضا رحمانی در جریان این بازدید، ضمن آشنایی با محصولات و دستاورد‌های عرضه شده، بر ضرورت حمایت از مشاغل خانگی، تقویت زنجیره تولید و بازاررسانی و ایجاد بستر‌های مناسب برای توسعه فعالیت‌های خرد و خانگی تأکید کرد.

نمایشگاه صنایع‌دستی و مشاغل خانگی با هدف معرفی ظرفیت‌های بومی، حمایت از تولیدکنندگان محلی، ایجاد فرصت‌های فروش و توسعه اقتصاد خانواده برپا شده و میزبان آثار و تولیدات متنوعی از هنرمندان و فعالان این حوزه است.