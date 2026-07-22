رئیس کمیته امداد و دبیر شورای زکات نقده گفت: با توجه به پیش‌بینی تولید ۷۰ هزار تن گندم در سال جاری، زکات جمع‌آوری شده ۱۰ میلیارد تومان برآورد می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در جلسه شورای زکات شهرستان نقده با حضور مقامات اجرایی، روحانیون و اعضای شورا، گزارش عملکرد جمع‌آوری وجوه زکات و فطریه ارائه شد.

رئیس کمیته امداد و دبیر شورای زکات نقده، ضمن اعلام رشد ۲.۵ برابری وجوه فطریه نسبت به سال گذشته، از مشارکت گسترده مردم با وجود شرایط موجود قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام مرادپور، با اشاره به پیش‌بینی تولید ۷۰ هزار تن گندم در سال جاری، اعلام کرد: مجموع زکات جمع‌آوری شده از طریق مراکز نیکوکاری در سال گذشته ۳ میلیارد تومان بوده و انتظار می‌رود این رقم در سال جاری به ۱۰ میلیارد تومان افزایش یابد.

در این نشست، خلیل‌وند رئیس اداره تعاون روستایی نقده، با تأکید بر نقش کلیدی تعاونی‌ها در ارتباط با کشاورزان، آمادگی این اداره را برای همکاری در تسهیل فرآیند جمع‌آوری و توزیع زکات از طریق مراکز خرید گندم و اقدامات فرهنگی اعلام کرد.